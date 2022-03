Gazdaság

Az EBB felmérése szerint a magyarok pesszimistábbak az unió átlagánál a zöld átállást illetően

A magyarok 52 százaléka úgy gondolja, az éghajlatváltozás kezelésére irányuló politikák nyomán több munkahely fog megszűnni, mint amennyi létrejön és az éghajlat-politikai intézkedések rontani fogják az életminőségét. 2022.03.23 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarok 49 százaléka gondolja azt, hogy a zöld átállás a gazdasági növekedés forrása lesz, szemben az összes uniós polgár körében mért 56 százalékkal - tájékoztatta az Európai Beruházási Bank (EBB) legújabb éghajlati felmérésének részleteiről hétfőn az MTI-t.



A kutatás szerint a magyarok 52 százaléka úgy gondolja, az éghajlatváltozás kezelésére irányuló politikák nyomán több munkahely fog megszűnni, mint amennyi létrejön és az éghajlat-politikai intézkedések rontani fogják az életminőségét.



Az európaiak 61 százaléka vélekedett úgy, hogy a zöld átállás javítani fogja életminőségét - ismertették.



A magyar válaszadók egyharmada úgy véli, hogy az éghajlati vészhelyzetet 2050-re kézben fogják tartani, 62 százalék szerint pedig az évszázad közepén is komoly problémákkal kell számolni.



A magyarok 20 százaléka, ezen belül a 20 és 29 év közöttiek 35 százaléka arra számít, hogy az éghajlatváltozás miatt másik régióba vagy országba kell majd költöznie.



A felmérésből az is kiderül, hogy az amerikaiak 57 százaléka, míg a kínaiak 67 százaléka gondolja úgy, hogy a zöld átállás a gazdasági növekedés forrása lesz a jövőben.



Teresa Czerwinska, az EBB alelnöke a közlemény szerint elmondta: a magyarok nagyon különbözően vélekednek arról, hogy milyen hatással lehet a zöld átállás az életminőségre, miközben nem számítanak arra, hogy az éghajlat-politikai intézkedések fellendítenék a munkaerőpiacukat.



A fiatalabb nemzedék egy része különös figyelemmel kíséri, miként kényszerítheti őket a jövőben költözésre az éghajlatváltozás, és arra számítanak, hogy munkahelyet kell váltaniuk a zöld átállás nyomán - emelte ki.



Arra is kitért, hogy az EU klímabankjaként felelősségük, hogy meghallgassák ezeket az aggodalmakat, és együtt dolgozzanak a politikai döntéshozókkal és az ágazati partnerekkel az aggályok konkrét kezelésén.



Az EBB az Európai Unió hitelezéssel foglalkozó szerve és a világ legnagyobb multilaterális hitelezője az éghajlatvédelmi projektek terén - olvasható a közleményben.