Tankolási pánik

A Független Benzinkutak Szövetsége parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kéri

A szervezet hétfői közgyűlése után kiadott közleményben a többi között annak tisztázását kérik, hogy milyen hatástanulmányok előzték meg a 95-ös benzin és a gázolaj ármaximumának megállapítását, milyen szakmai egyeztetést folytattak le a rendelet kiadása előtt, ki a felelős a részletszabályzat kidolgozásáért, illetve mérik-e a rendelet hatásait.



A közleményben a szövetség egyebek mellett hangsúlyozta, hogy betarthatatlan szabályok miatt nem akarnak bírságot fizetni, illetve kérik a megítélt támogatások kifizetését.



A Független Benzinkutak Szövetsége jelezte azt is, hogy nyilvános performanszt hirdet a Mol budapesti székháza elé csütörtökön 12 órára.



A kormány döntése szerint a tavaly novemberben bevezetett benzinárstop május 15-ig érvényben marad. A kormány először az üzemanyagok kiskereskedelmi, majd február 28-tól a nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálta, a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működése érdekében. Döntött a kormány az üzemanyagok jövedéki adójának 20 forintos csökkentéséről is.