Háború

Az orosz-ukrán háború miatt a tejárak is az egekbe szöknek

A jelentések szerint a tej világpiaci ára az orosz-ukrán konfliktus miatt további drámai növekedésnek néz elébe, ami tovább növeli az emelkedő energiaköltségek és a koronavírus világjárványhoz kapcsolódó zavarok miatt már meglévő nyomást.



A Covid okozta ellátási lánc zavarok már eddig is az egekbe szöktették a tejtermeléshez létfontosságú termékek, például a teljes tejpor és a vízmentes tejzsírok árát.



Januárban Ausztrália, Új-Zéland (amely egyedül a globális tejexport mintegy 35%-át uralja), az EU, az USA és Argentína termelői 1,7%-os termeléscsökkenést tapasztaltak az előző évhez képest a StoneX árutőzsdei bróker adatai szerint, amelyeket a Financial Times idézett.



Új-Zéland és az EU együttesen az összes tejexport mintegy 70%-át adja, őket követi az USA, Ausztrália, Brazília és Argentína. A termelés azonban meredeken csökkent, Új-Zélandon és Ausztráliában több mint 6%-os visszaesés volt tapasztalható.



A vízmentes tejzsír március 15-én tonnánként 7 111 dolláros rekordárat ért el, míg a teljes tejpor ebben a hónapban nyolcéves csúcsra emelkedett.



"Az ukrajnai konfliktus tovább növelte a Covid-19 amúgy is bonyolult működési környezetét, hatással van a globális ellátási láncokra, az olajárra és a gabonafélék globális kínálatára" - mondta Miles Hurrell, a Fonterra új-zélandi multinacionális tejipari szövetkezet vezérigazgatója az FT-nek.



Oroszország, Ukrajna és Kína mind a nitrogénalapú műtrágyák, mind a búza - amely a kukorica és a szója mellett a szarvasmarhák számára létfontosságú takarmány - vezető exportőrei. Az ukrajnai offenzíva által súlyosbított gázellátási problémák, valamint a Kínában egy újabb Covid-járvány kitörése után bevezetett járványügyi korlátozások miatt mindkettő beszerzése nehézkessé vált.



Mindezen tényezők kombinációja "véresen drágává" teszi a termelést - mondta Craig Hough, az Australian Dairy Farmers politikai és stratégiai igazgatója.