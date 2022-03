Gazdaság

Több száz alkalmazottat elbocsátott és felfüggesztette működését a legnagyobb brit komptársaság

Személyzetének több száz tagját elbocsátotta csütörtökön a legnagyobb brit tengeri komptársaság, a P&O Ferries, és a következő napokra felfüggesztette működését is. Több brit kikötőben tiltakozó megmozdulások kezdődtek, sok hajóról nem hajlandók távozni az elbocsátott tengerészek.



A cég bejelentette, hogy azonnali hatállyal 800 alkalmazott munkaviszonya szűnik meg; valamennyien a vállalat hajóin szolgálnak.



A P&O Ferries azzal indokolta a lépést, hogy a cég - amelyet három éve a dubaji székhelyű DP World konglomerátum vásárolt meg több mint 300 millió fontért - az elmúlt egy évben 100 millió fontos veszteséggel működött, főleg a koronavírus-járvány okozta forgalomkiesés miatt.



A közlemény szerint a veszteséget az anyavállalat fedezte, de ez a helyzet nem fenntartható, és a cég a jelenlegi állapotában nem tekinthető életképes üzleti vállalkozásnak.



A P&O Ferries csütörtökön leállította hajóit is, és közölte, hogy kompjai "a következő néhány napban" nem közlekednek.



A vállalat a legnagyobb forgalmú útvonalakon üzemelteti kompjáratait, köztük a délkelet-angliai Dover és a franciaországi Calais között, amely a világ egyik legforgalmasabb kereskedelmi tengerhajózási útvonala.



A cég közölte, hogy utasait és teherforgalmi ügyfeleit, akiknek már lefoglalt jegyük van, saját költségén átirányítja más komptársaságok hajóira.



Ennek ellenére csütörtök délután már hosszú kamionsorok torlódtak a doveri kompkikötő bejáratánál.



A hajózó személyzetet képviselő közlekedési szakszervezet, az RMT csütörtöki állásfoglalása szerint a P&O Ferries valójában a brit személyzetet akarja olcsóbban dolgozó külföldi munkavállalókkal felváltani.



A szakszervezet illetékesei arról számoltak be, hogy a munkaközvetítőkön keresztül toborzott új, külföldi alkalmazottak máris megérkeztek a P&O által használt kikötőkbe, és buszokon ülve várják, hogy felmehessenek a hajókra.



Több hajót ugyanakkor az elbocsátott alkalmazottak nem hajlandók elhagyni, és felhúzták a kompokra vezető feljárókat is.



Az RMT szakszervezet beszámolt arról is, hogy a P&O Ferries felbérelt egy biztonsági céget, amelynek maszkot viselő, bilincsekkel felszerelt alkalmazottai megpróbálják eltávolítani az elbocsátott tengerészeket a kompokról.



A P&O Ferries a koronavírus-járvány előtt évente tízmillió utast szállított és a nagy-britanniai tengeri teheráru-forgalom 15 százalékát bonyolítja le.



Grant Shapps brit közlekedési miniszter csütörtöki nyilatkozatában súlyos aggályainak adott kifejezést és közölte, hogy a kormány sürgős egyeztetést kezdett a kialakult helyzetről az üzemeltetővel.