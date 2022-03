Világgazdaság

Emelkedik az olajár a szerdai esést követően

Az előző napok esése után csütörtök reggel emelkedett a kőolaj ára. A kereskedők továbbra is szorosan figyelemmel követik az ukrán-orosz tárgyalásokat, továbbá a Kínából érkező híreket, ahol felerősödött a koronavírus-járvány.



Röviddel 7 óra előtt az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 1,83 dollár (1,87 százalék) emelkedéssel, 99,85 dolláron állt. A Brent ára szerdán 1,89 dollárra, (1,9 százalékkal) csökkent. A Brent ára a múlt héten jóval magasabban, 139 dolláron is állt.



Befolyásolja az árat a Nemzetközi Energia Ügynökségnek (IEA) az az előrejelzése is, miszerint Oroszország áprilisban napi 3 millió hordóval csökkentheti olajtermelését a szankciók és a külföldről érkező olajvásárlók elutasítása miatt.



Az IEA úgy véli, hogy az OPEC+ országok közül csak Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek van jelentős tartalékkapacitása, ami azonnal segítene ellensúlyozni az Oroszországból érkező szállítások visszaesését.