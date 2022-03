Ukrajnai háború

Egy volt orosz kormányzati tanácsadó szerint az orosz gazdaság 20-30 évet eshet vissza

Az orosz gazdaság 20-30 évet eshet vissza, és Vlagyimir Putyin orosz elnök a saját rezsimjét sodorta veszélybe Ukrajna megtámadásával - mondta kedden az AFP hírügynökségnek adott interjúban Szergej Gurijev közgazdász, az orosz kormány volt gazdasági tanácsadója, aki 2013-ban Franciaországba menekült.



"Putyinnak sikerült romba döntenie az orosz gazdaságot néhány hét alatt" - jelentette ki az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) korábbi vezető közgazdásza, aki jelenleg a párizsi Science Po politikatudományi egyetem oktatója. Úgy vélte, a nyugati szankciók miatt "hatalmas recesszió" következik Oroszországban, és az ország "várhatóan" fizetésképtelenné válik.



Az 50 éves Gurijev a 2010-es évek elején az orosz kormány egyik tanácsadója volt, részt vett az orosz Szberbank vezetésében, és számos, Vlagyimir Putyin elnök politikáját bíráló írást jelentetett meg a hazai és a nemzetközi sajtóban, ami miatt egyre inkább veszélyben érezte magát a hazájában, ezért 2013-ban Franciaországba emigrált.



Szergej Gurijev szerint "az elmúlt nyolc évben az orosz gazdaság stagnált. De amivel most néz szembe, az az orosz gazdaságot húsz-harminc évvel fogja visszavetni a háztartások bevételeit és a gazdaság struktúráját illetően".



"Nehéz elképzelni hány évre van szükség, hogy a 2021-es GDP szintjére érjünk vissza" - mondta a közgazdász, aki szerint az orosz gazdasági helyzet "egy tragédia, még ha nem is hasonlítható az ukrajnai drámához, de azért ez is egy tragédia".



Vlagyimir Putyin a közgazdász szerint "lerövidítette a rezsimje várható életkorát" az Ukrajna ellen "rosszul kiszámított" támadással. Úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin "rosszul tájékozott, túlbecsüli az orosz hadsereg erejét, és alábecsüli az ukránok eltökéltségét a harcra, és a nyugatiak egységét is alábecsüli".



Az orosz szakember szerint nagyon nehéz számszerűsíteni az Oroszország elleni szankciók hatásait. Emlékeztetett arra, hogy az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő az elmúlt napokban az orosz GDP 6,2 százalékos zsugorodását jelezte az idei évre, de a közgazdász szerint a "sokk ennél nagyobb is lehet".



"Teljesen ismeretlen területen járunk. Oroszország integrálódott a világ gazdasági rendszerébe. Ha leválasztjuk róla, sok minden összetörik. Nem tudni, hogyan fog működni a gazdaság a tajvani félvezetők nélkül vagy az oroszországi Boeing és Airbus repülőgépek karbantartása nélkül" - fogalmazott. "Sok vállalkozó számára az élete projektje megy tönkre" a rubel összeomlása és a számos tehetség távozása miatt - tette hozzá.



"Képzeljük el, hogy húsz-harminc év alatt felépített valaki egy vállalkozást. És most hirtelen nem fér hozzá a partnereihez, nem kap több hitelt a banktól, a kamatok 20 százalék fölé emelkednek, lehetetlenné válik exportálni vagy befektetni" - magyarázta.

Véleménye szerint ugyanakkor nem szabad lassítani a szankciókat, de úgy véli, hogy "amennyiben a szankciók célja Putyin háborújának megfékezése, akkor Európának nem lesz más választása, mint nem vásárolni több orosz olajat".



Miután több uniós tagállam is elzárkózik az orosz gázimport leállításától hiszen gázellátásuk nagy mértében az orosz gáztól függ, a közgazdász szerint az olajembargó mérhetne jelentős csapást azokra a forrásokra, amelyekből Moszkva finanszírozza a háborút.



"Ha minden nyugati ország csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, az Kínát is arra ösztönözheti, hogy kövesse őket az olajembargóban, és megfossza Vlagyimir Putyint a forrásaitól a brutális háborúja folytatásához" - mondta az orosz közgazdász.