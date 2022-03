Ukrajnai háború

A világ több vezető szállodalánca csatlakozott az Oroszország elleni embargóhoz

A Novotel és az Ibis szállodalánc francia tulajdonosa közölte, hogy felfüggesztette az összes tervezett oroszországi szállodanyitást és -fejlesztést, valamint az orosz cégekkel való együttműködést, bár továbbra is működteti több mint 50 szállodáját az országban, hogy 3500 orosz alkalmazottját támogassa.



Az Accor volt az első nemzetközi szállodalánc, amely bejelentette, hogy felhagy terjeszkedési terveivel Oroszországban, amit a Hilton (egyebek között az LXR Hotels & Resorts, Waldorf Astoria, Hilton márkák) és a Hyatt is követett. A Marriott és az IHG még nem nyilatkozott.



"Döntöttünk arról, hogy felfüggesztjük fejlesztési tevékenységünket és új oroszországi beruházásainkat. A döntés azonnal hatályba lép" - áll a Hyatt üzletlánc hivatalos honlapján.



A Hilton lánc szerdán bejelentette, hogy bezárta moszkvai irodáját, és felfüggeszti az oroszországi szállodák építését. A cég közleménye szerint továbbra is figyelemmel kísérik az oroszországi helyzetet.



Korábban az Accor vezérigazgatója, Sébastian Bazin lemondta az erre a hétre tervezett találkozóját Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az idei évre az Accor tervei között öt új szálloda megnyitása szerepelt Oroszországban. Az Accor 50 szállodát működtet az országban, ebből 21 található Moszkvában.



Az Airbnb és a Booking.com foglalási szolgáltatók leállították tevékenységüket Oroszországban.