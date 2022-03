Makronóm-kutatás

Magas a nyugat-magyarországi ipari vállalkozások beruházási kedve

Erős a nyugat-magyarországi ipari vállalkozások beruházási kedve - derült ki a Makronóm Intézet kutatásából, amelyet hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások körében végzett, hogy feltárja azokat a jellemzőket, amelyek nemzetközileg is sikeressé teszik a magyar ipari termelő cégeket.



A Makronóm Intézet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében jelezte: az évtized nyertesei nevű átfogó, országos, vállalati kutatásba ezer magyar tulajdonú ipari vállalkozást vont be.



A megkérdezett vállalkozások 82 százaléka vett már részt európai uniós pályázaton.



Az elemzők megállapították: a vizsgálatba bevont vállalkozások 55 százalékát érinti a generációváltás problémaköre, ami magasabb az országos átlagnál, míg a megkérdezett cégek 82 százaléka munkaerőhiánnyal szembesül.



A kutatás rávilágított arra is, hogy a nyugat-magyarországi ipari cégek 46 százaléka megtartotta vagy növelni is tudta exporttevékenységét a pandémia ellenére.



A cégvezetői mélyinterjúkon alapuló elemzés legfőbb célja az volt, hogy feltárja azokat a faktorokat, jellemzőket, amelyek közösek a legígéretesebb magyar ipari vállalkozásokban.



A vizsgálat legfontosabb megállapítása az, hogy mára kialakult és egyre szélesedik egy olyan, hazai tulajdonú vállalati réteg idehaza, amelyek regionális, vagy még nagyobb multicégekké, versenyképes, innovatív, stabil növekedést felmutató társaságokká fejlődhetnek majd az évtized végére.



Az "évtized nyertesei" közé a kutatásba bevont ezer cég felső 25 százaléka, mintegy 250 vállalkozás sorolható.



A közlemény idézi Kerekes Györgyöt, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjét, aki szerint a kutatás arra is rámutatott, hogy a magyar tulajdonú sikercégek az export és az innováció terén is kiválón teljesítenek, a képzett munkavállalókat dedikált feladatok elvégzésével bízzák meg, és átlag felett fizetik meg őket.



Az átlagos kis- és közepes vállalkozások köréből azok emelkednek ki, amelyek élni tudnak az állami támogatásokkal, hitelekkel, egyetemi együttműködési lehetőségekkel, képzésekkel, exporttanácsadással és hasonló lehetőségekkel - fűzte hozzá.



A vizsgálat azt is megmutatta, hogy a legsikeresebb magyar ipari cégek hatszor nagyobb mértékben fektetnek új technológiákba, know-how-ba és képzésekbe, mint az átlag, emellett rendszeresen és nagy mértékben exportálnak.



72 százalékuk rendszeresen exportál, egyharmaduknál pedig exportból származik az árbevétel több mint fele.



A Makronóm Intézet a jövőben Kecskeméten, Budapesten és Nyíregyházán is ismerteti kutatása részletes, regionális eredményeit - írták.