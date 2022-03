Ukrajnai háború

Orbán Viktor: Magyarország energiaellátását biztosítottuk - videó

A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el: nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva lesz - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők versailles-i csúcstalálkozója után feltöltött Facebook-videójában, péntek hajnalban.



Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az ukrán-orosz háború helyzete "több mint drámai".



"Meghallgattuk a Putyinnal tárgyaló francia elnököt és a német kancellárt. Nem zárható ki, hogy az összecsapások el fognak húzódni. Úgy döntöttünk, hogy Európa is bekapcsolódik a tűzszüneti tárgyalásokba" - mondta Orbán Viktor.



"Mind a francia elnöknek, mind a német kancellárnak köszönetet mondtunk, hogy megpróbálnak erőfeszítéseket tenni a béke helyreállítása érdekében" - ismertette a találkozón elhangzottakat a miniszterelnök.



Orbán Viktor elmondta, hogy gazdasági kérdésekről is tárgyaltak Versailles-ban.



Ezt elvégeztük, reggel folytatjuk - zárta szavait Orbán Viktor.