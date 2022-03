Ukrajnai háború

Putyin: külső irányítás alá kell venni a bezárt külföldi cégeket

A bezárt külföldi cégek "külső irányítás" alá vételét sürgette Vlagyimir Putyin orosz elnök a kormánnyal csütörtökön tartott videókonferenciáján. 2022.03.10 20:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem kíván bezárkózni, kész minden partnerével együttműködni, és hogy az országban maradó külföldi befektetők jogait a kormánynak biztosan meg kell védenie.



A külföldi tulajdonban lévő vállalatok bezárásával kapcsolatban határozott fellépést sürgetett. Azt mondta, hogy ezeknél a cégeknél "külső irányítást" kell bevezetni, és olyan embereknek kell átadni őket, "akik dolgozni akarnak".



"Ehhez elegendő jogi, piaci alapú eszköz áll rendelkezésre" - mondta az orosz elnök.



Mihail Misusztyin miniszterelnök a tanácskozáson azt mondta, hogy a külföldi cégek többsége tevékenységének átmeneti leállítását jelentette be, a munkahelyek és a bérek fenntartása mellett. Ő tett bejelentést a tanácskozáson arról, hogy törvénytervezet készült azzal a céllal, hogy megakadályozzák a vállalat-bezárásokat.



Misusztyin közölte, hogy a kormány külső irányítás bevezetését javasolja arra az esetre, ha egy külföldi tulajdonos indokolatlanul bezárja a cégét. A vállalat további sorsát a tulajdonos döntésétől teszik függővé. A kormányfő szerint a cél a vállalat tevékenységprofiljának és a munkahelyeknek a megőrzése.



A tanácskozáson Putyin kifejezte meggyőződését, hogy bár egyes áruk iránt a kereslet most emelkedik, a hatóságok minden problémát meg fognak oldani.



Anton Sziluanov pénzügyminiszter kijelentette, hogy Oroszország rubelben fogja teljesíteni a külső adósságszolgálatból eredő kötelezettségeit, ha a központi bank és a kormány devizaszámláit nyugati országok továbbra is szankciók alatt tartják. A tárcavezető szerint a külföldi befektetőkkel szembeni kötelezettségeket mindenképpen teljesíteni fogják.



Putyin azt mondta, Oroszország teljesíti minden kötelezettségét, hogy energiahordozókkal lássa el Európát és a világ más régióit. Közölte, hogy az ukrán gázszállító rendszer is teljesen fel van töltve az Európába irányuló orosz gázszállítási szerződések értelmében.



Felhívta a figyelmet arra, hogy az Oroszországgal szemben barátságtalan politikát folytató országok a Moszkva ellen bevezetett szankcióikra hivatkozva polgáraikat a "nadrágszíj meghúzására és melegebb ruha viselésére" szólítják fel, pedig az orosz fél maradéktalanul eleget tesz energiaszállítási kötelezettségének.