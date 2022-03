Ukrajnai háború

Újabb nagy külföldi cégek építik le kapcsolatukat Oroszországgal

Az Ukrajna elleni orosz háború elleni tiltakozásul újabb világcégek jelentették be csütörtökön, hogy teljesen vagy részlegesen leépítik a kapcsolatukat Oroszországgal. 2022.03.10 19:01 MTI

A Philip Morris International Inc. dohányipari konszern. (PMI) bejelentette, hogy felfüggeszti a tervezett oroszországi beruházásokat, beleértve az új termékek bevezetését, valamint a beruházásokat az innovációs, kereskedelmi és gyártási tevékenységekbe.



A PMI emellett megerősítette az oroszországi gyártási tevékenység csökkentésére irányuló terveit az ellátási lánc zavarai és a változó szabályozások közepette.



A cég 1992-ben jelent meg Oroszországban, ahol jelenleg 3200 embert foglalkoztat.



Oroszországban a PMI-nek van egy dohánygyára a leningrádi régióban (CJSC Philip Morris Izhora), valamint egy értékesítési hálózata is, a Philip Morris Sales and Marketings, amely több mint 100 orosz városban forgalmaz cigarettát. Tavaly ősszel a PMI úgy döntött, hogy bezár egy gyárat a krasznodari területen, a dohánypiac visszaesése miatt.



Az orosz üzletág 2021-ben a PMI globális bevételének körülbelül 6 százalékát adta.



A Hugo Boss AG német ruházati és divatcikk kereskedő vállalat azt közölte, hogy ideiglenesen bezárta oroszországi üzleteit, felfüggesztette minden kiskereskedelmi tevékenységét és az online értékesítést is.



A cég bevételének mintegy 3 százaléka származott Oroszországból és Ukrajnából.



Az amerikai John Deere, a világ legnagyobb mezőgazdaságigép-gyártója arról jelentett, hogy felfüggesztette szállításait Oroszországba és Fehéroroszországba. A cég oroszországi Orenburgban található gyárában vető- és talajművelő berendezések 9 típusát állítják elő, valamint 8R traktorokat és S, illetve W sorozatú kombájnokat szerelnek össze.



Ugyancsak csütörtökön jelentette be a Rio Tinto Plc, a világ egyik legnagyobb bányászati vállalata azt a tervét, hogy megszakít minden kereskedelmi kapcsolatot az orosz vállalkozásokkal. A Rio Tinto többségi tulajdonosa a Queensland Alumina (QAL) timföldfinomítónak Ausztráliában, amelyben az orosz Ruszal cégnek 20 százalékos részesedése van. Értesülések szerint a Rio Tinto valamilyen formában meg akarja szüntetni ezt a partnerséget. A Rio Tinto emellett üzemanyagot és egyéb termékeket vásárol Oroszországból egyebek között a mongóliai Oyu Tolgoi arany- és rézprojekt számára.