Ukrajnai háború

Orbán: Magyarország nem csatlakozhat az orosz gázra, olajra kivetett szankciókhoz

A háború miatt kivetett szankciók gazdasági következményei súlyosak, de ha a szankciókat kivetik az olajra és a gázra, amelyet Oroszországból hoz Európa, akkor a következmények még sokkal súlyosabbak lennének.

Nem lehet szó arról, hogy Magyarország csatlakozzon az Egyesült Államok által kivetett energiaszankciókhoz, mert Magyarországnak továbbra is szüksége van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szerdán.



"Világossá tettem, mi nem tudjuk követni az Egyesült Államok példáját. Ők tegnap kivetették a szankciókat ezekre a termékekre, ez Magyarország számára elviselhetetlen terhet jelentene, ezért nem lehet szó arról, hogy mi csatlakozzunk ezekhez a szankciókhoz, továbbra is szükségünk van a gázra és olajra, amely Oroszországból érkezik" - fogalmazott a kormányfő a Facebookra feltöltött videójában.



Közölte: ezen a héten egész Európában "diplomáciai nagyüzem van", közép-európai miniszterelnökökkel kedden Londonban tárgyaltak, szerdán az Európai Tanács elnökével, csütörtökön pedig az összes uniós miniszterelnökkel tárgyalnak Párizsban.



Hangsúlyozta: erőfeszítéseik középpontjában a béke megteremtése áll, de legalább ennyi energiát kell szentelniük a gazdasági következményekre is.



Kijelentette: a háború miatt kivetett szankciók gazdasági következményei súlyosak, de ha a szankciókat kivetik az olajra és a gázra, amelyet Oroszországból hoz Európa, akkor a következmények még sokkal súlyosabbak lennének.



Kiemelte: Magyarországot ráadásul aránytalanul terhelnék, hiszen az összes Magyarországon elfogyasztott gáz 85 százaléka érkezik Oroszországból, a magyar háztartások 85 százalékát működtetik gáz alapon, és az üzemanyagot olajból állítjuk elő, amelynek 64 százaléka pedig szintén Oroszországból érkezik.