Ukrajnai háború

A szakértő szerint az életünk minden szegmense meg fog drágulni a háború miatt

Szalay-Berzeviczy Attila azt mondta, azért romlik ilyen rendkívüli tempóban a forint, mert a kelet-európai országok közül Magyarország van a legjobban kitéve az orosz gazdaságnak. 2022.03.09 12:35 ma.hu

A kelet-európai országok közül Magyarország függ a legjobban Oroszországtól - Szalay-Berzeviczy Attila, a Budapesti Értéktőzsde volt elnöke ezzel magyarázta az ATV Startban azt, hogy a környező országok devizához képest is miért a forint romlik a legnagyobb tempóban. A gázimportunk 80 százaléka Oroszországból jön, ilyen függősége pedig nincs se Lengyelországnak, se Csehországnak, se Romániának - hívta fel a figyelmet a szakértő.



Szalay-Berzeviczy szerint, amíg ki nem jelentik, hogy az energiaszektort nem fogják érinteni az Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók, addig nem fog stabilizálódni a helyzet. Az Egyesült Államok azonban komolyan mérlegeli, hogy megfosszák Oroszországot ettől az első számú devizabevételtől, hiszen a cél, hogy térdre kényszerítsék őket - magyarázta a szakértő.



Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy az oroszoknak is ugyanolyan fontos, hogy el tudják adni a fő exportterméküket, a gázt, mint amennyire nekünk fontos, hogy meg tudjuk venni azt tőlük. Oroszország ugyanis nem tudja tárolni a gázt, és átcsoportosítani sem tudja az exportot, így ha nem vásárolják fel azt, kénytelen lesznek elégetni - mutatott rá Szalay-Berzeviczy.



A szakértő szerint tehát arra kell készülni, hogy az életünk minden szegmense meg fog drágulni, és ez az üzemanyagárra is ugyanígy igaz lesz, amennyiben a kormány esetleg visszavonná a jelenleg érvényben lévő árstopot.