Ukrajnai háború

Nagyon magas adóskockázatot jelző szintre rontotta Oroszország besorolását a Moody's

Nagyon magas adóskockázatot jelző szintre rontotta Oroszország besorolását vasárnap a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy az ukrajnai háború miatt elrendelt nyugati szankciók és az ezek nyomán érvénybe léptetett tőkekorlátozások hatással lesznek a külföldre irányuló fizetésekre, köztük az orosz államadósság-szolgálati kötelezettségek törlesztésére is.



A Moody's vasárnap Londonban soron kívül bejelentette, hogy az eddigi "B3"-ról "Ca"-ra rontotta a devizában és hazai valutában fennálló hosszú futamú orosz államadósság-kötelezettségek osztályzatát, és az új besoroláson is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.



A Moody's az ukrajnai háború kezdete óta másodszor minősítette le az orosz államadósság-besorolást. A cég csütörtökön megvonta Oroszországtól a befektetési ajánlású szuverén osztályzatot, az addigi "Baa3"-ról egyszerre hat fokozattal "B3"-ra rontva a minősítést, és az új besorolást is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alatt tartotta.



A Moody's a vasárnapi bejelentés szerint e felülvizsgálat alapján döntött úgy, hogy az eddigi "B3" szintről további négy fokozattal a spekulatív sávon belül még mélyebben lévő "Ca"-ra rontja tovább az orosz osztályzatot.



A hitelminősítő így néhány napon belül tíz fokozattal minősítette vissza Oroszország hosszú futamidejű külső és hazai államadósságának besorolását.



A cég meghatározása szerint a "Ca" minősítés azt jelzi, hogy az e besorolással nyilvántartott adósságkötelezettségek esetében valószínűleg már bekövetkezett, vagy nagyon közel van a törlesztési csődhelyzet, bár van valamelyes kilátás a kamat- és a tőketartozások behajtására.

A Moody's osztályzati listáján az Oroszországnak vasárnap megadott "Ca" besorolásnál már csak egy rosszabb minősítés létezik, a "C", amely rendszerint már bekövetkezett törlesztési csődöt és csekély későbbi törlesztési kilátásokat tükröz.



Oroszország vasárnapi leminősítésének indoklásában a Moody's kiemeli: a nyugati országok által az ukrajnai invázió után érvénybe léptetett, nagyon magas szinten összehangolt szankciók érdemben rontották Oroszország képességét arra, hogy időben eleget tegyen államadósság-törlesztési kötelezettségeinek.



Azzal, hogy korlátozták egyes orosz bankok hozzáférését a SWIFT nemzetközi bankközi kommunikációs és tranzakciós hálózathoz, és ezzel egy időben közvetlenül is szankcionáltak nagy, állami tulajdonú orosz bankokat - beleértve az orosz jegybankot -, gyakorlatilag elzárták ezeket az intézményeket a globális pénzügyi rendszertől, kivételes mértékben megnehezítve részvételüket a nemzetközi tranzakciókban - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő szerint mindez tetézi az ahhoz fűződő, már eddig is jelentős aggályokat, hogy Oroszország mennyire lesz egyáltalán hajlandó adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére.



Mindezt egybevetve a Moody's közölte: helyzetértékelése szerint jelentősen megnőtt az orosz törlesztési csőd kockázata.



Az orosz nyersolaj- és földgázexportból eredő devizabevételek enyhíthetik a súlyos szankciók hatásait, de ez sem zárja ki a tartós gazdasági felfordulás és a sokkokkal szembeni növekvő gazdasági érzékenység igen magas valószínűségét - áll a Moody's vasárnapi elemzésében. A cég szerint ráadásul a szankciók esetleges még további szigorítása már ezt a fontos devizaforrást is érintheti.



A Moody's a vasárnapi leminősítés után rosszabb szuverén osztályzattal tartja nyilván Oroszországot, mint Ukrajnát.



A hitelminősítő pénteken az addigi "B3"-ról két fokozattal "Caa2"-re minősítette vissza Ukrajna devizában és hazai valutában fennálló hosszú lejáratú szuverén adósságállományának osztályzatát. A "Caa2" besorolás a Moody's listáján - jóllehet szintén mélyen a spekulatív sávban van - két fokozattal jobb, mint az Oroszországra vasárnap óta érvényes "Ca".