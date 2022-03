Ukrajnai háború

Beavatkozott a korona érdekében a devizapiacon a cseh jegybank

A cseh korona árfolyama a két legfőbb külföldi valutához - dollár és euró - február 21. óta gyorsan csökken. 2022.03.05 14:43 MTI

Beavatkozásokat indított pénteken a cseh jegybank a cseh korona árfolyamának védelmére - közölte honlapján a Cseh Nemzeti Bank.



A cseh jegybank nemzetközi összehasonlításban is magas devizatartalékokkal rendelkezik, amelyek kihasználása rendkívüli esetekben, mint a mostani, teljes mértékben indokolt - olvasható a közleményben.



A cseh korona árfolyama a két legfőbb külföldi valutához - dollár és euró - február 21. óta gyorsan csökken. A Patria Online pénzügyi honlap azt írta, hogy a cseh korona a két hét alatt azaz péntekig az euróhoz viszonyítva 1,2 koronát, a dollárhoz viszonyítva pedig 1,8 koronát veszített értékéből.



A Cseh Nemzeti Bank közlése szerint a korona a pénteki napot is gyengüléssel kezdte, de a beavatkozás bejelentése után megfordult a tendencia.



Délelőtt 11 órakor egy euró már 25,62 koronába, egy dollár pedig 23,24 koronába került, ami 0,15, illetve 0,05 koronával erősebb a csütörtök esti árfolyamnál.



A cseh jegybank legutóbb 2013 és 2017 között avatkozott be a devizapiacon, akkor a cél a korona túlzott megerősödésének megakadályozása volt, a jegybank 27 koronás szint megőrzéséért interveniált.



A hivatalos pénzügyi források szerint a Cseh Nemzeti Bank pillanatnyilag 157 milliárd eurós tartalékkal rendelkezik, ami a cseh bruttó hazai termék (GDP) 62 százaléka. Számos elemző úgy véli, hogy ez a tartalék feleslegesen magas és a korona erősödése következtében hosszú távon veszteséget okoz a pénzintézetnek.



A mostani beavatkozásokkal tehát a jegybank két legyet üt egy csapásra: megállítja a korona gyengülési folyamatát, illetve csökkenti a magas devizatartalékokat - fogalmazott David Marek, a Deloitte tanácsadó cég gazdasági elemzője a CTK hírügynökségnek.