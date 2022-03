Ukrajnai háború

Az EU kulcsfontosságú orosz bankokat zárt ki a SWIFT-rendszerből

Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt az Európai Unió Tanácsa több kulcsfontosságú orosz bankot kizárt a SWIFT néven ismert globális elektronikus fizetési rendszerből - közölte az uniós tanács szerdán.



A korlátozó intézkedés megtiltja a pénzügyi adatok cseréjét és szolgáltatások nyújtását a Bank Otkritie, a Novikombank, a Promsvyazbank, a Rossiya Bank, a Sovcombank, a Vnyesekonombank (VEB), valamint a VTB BANK számára. Megakadályozza, hogy a felsorolt bankok pénzügyi tranzakcióiókat bonyolítsanak világszerte a SWIFT rendszeren keresztül.



A tilalom a kihirdetését követő tizedik napon lép hatályba, és minden olyan Oroszországban letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre vonatkozik, amelynek többségi tulajdonosa közvetlenül vagy közvetve e bankok valamelyike.



A tanács megtiltja a befektetést az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) által társfinanszírozott projektekbe, vagy az azokhoz történő bármilyen hozzájárulást.



Ugyancsak megtiltották euróban denominált bankjegyek eladását, szállítását, átruházását vagy exportálását Oroszország vagy bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára, beleértve az orosz kormányt és az Orosz Központi Bankot.



Az Európai Unió a lehető leghatározottabban elítéli Oroszország Ukrajnával szembeni indokolatlan katonai agresszióját, és követeli, hogy haladéktalanul hagyjon fel a katonai akcióival, feltétel nélkül vonja vissza erőit és katonai felszerelését Ukrajna egész területéről, és teljes mértékben tartsa tiszteletben Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét a nemzetközileg elismert határain belül - tették hozzá.



Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.