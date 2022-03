Gazdaság

AM: a viharkárok kompenzálására 1,5 milliárd forintot biztosít az agrártárca

Az érintettek 2022. március 7-11-e között nyújthatják be a károk miatti támogatási igényeiket, a támogatás mértéke az agrárkamara által igazolt kár összegének legfeljebb 80 százaléka lesz - közölte az Agrárminisztérium szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint míg a vihar miatt elpusztult vagy károsodott növénykultúra után a kárenyhítési rendszer fizet kompenzációt, addig a nem biztosított termelőeszközökben bekövetkezett, jelentős károkat az Agrárminisztérium most részben kompenzálja. Az érintett termelői károkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felmérte, újabb kárbejelentéseket a továbbiakban már nem fogad.



Fontos, hogy támogatásra kizárólag azon mezőgazdasági termelők jogosultak, akiknek a termelőeszközükben keletkezett viharkárt az agrárkamara már a vihar után közvetlenül felmérte és leigazolta, valamint a kármegállapítása során tett adatokat a Magyar Államkincstár részére 2022. március 3-áig továbbította. A támogatás mértéke legfeljebb az agrárkamara által igazolt kár összegének 80 százaléka - hívja fel a figyelmet az AM.



A termelők a támogatási kérelmüket - az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül - 2022. március 7-11. között - nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz. A támogatási kérelem benyújtásakor a termelőnek az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélnek kell minősülnie, ezért amennyiben szükséges, javasoljuk a nyilvántartásba vételi eljárás mielőbbi megkezdését - írták.



A Magyar Közlöny 2022. február 28-i számában megjelent a mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról szóló 8/2022. (II.28.) AM rendelet, amely alapján a termelők a termelőeszközeikben a 2022. január 30-ai vihar miatt keletkezett káruk részbeni kompenzálására vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosultak - áll a közleményben.