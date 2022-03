Gazdaság

Varga Mihály: a kormány 1,8 milliárd forinttal támogatta a Márka beruházását

A Márka Üdítőgyártó Kft. 3,6 milliárd forintból újabb palackozó gyártósort telepített és egy raktárral bővítette telephelyét Felsőlajoson, amit a kormány a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program keretében 1,81 milliárd forinttal segített - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter kedden Felsőlajoson.



A politikus elmondta: a támogatási programot 2015-ben azért hozták létre, mert egyre több az olyan magyar cég, amely kiszorul az európai uniós támogatásokból, viszont ha nem kapnak segítséget a magyar gazdaságpolitikától, akkor lemaradnak a versenyben.



A múlt év végéig 240 támogatási szerződés révén, a magyar adófizetőknek köszönhetően jelentős összeggel, több mint 200 milliárd forinttal támogatta a kormány a vállalkozások fejlesztéseit, aminek nyomán mintegy négyezer új munkahely is létrejöhetett - tette hozzá.



A pénzügyminiszter közölte: a magyar gazdaság ma jóval ellenállóbb, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt volt.



A kormány egyszerre próbálta meg leépíteni a kockázatos külső államadósságot, átváltani forintra a devizaadósságot, csökkenteni a külföldi befektetők arányát az állampapírpiacon és megerősíteni azokat a hazai szereplőket, akik a termelésben-szolgáltatásban jelen voltak - közölte.



Emlékeztetett: ennek a következetes gazdaságpolitikának a legfontosabb elemei - a magyar tulajdonú vállalatok és alapvető iparágak megerősítése, a munkahelyteremtés, az adócsökkentés, a béremelés, a külföldi kézben lévő államadósság megfékezése, illetve az állami vagyon jelentős növelése - 11 éve változatlanok.



Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar gazdaság kedvező körülmények között, valamint a járvány és az újraindulás nehéz időszakaiban bebizonyította, hogy képes a magas teljesítményre.



Ennek meghatározó szereplői voltak azok a magyar vállalkozások, amelyek képesek a folyamatos megújulásra és innovatív vállalatként működni, és képesek helytállni a külföldi piacon. A Márka Üdítőgyártó Kft. is ezek közé tartozik - tette hozzá.



Emlékeztetett: a Márka magyar szabadalomként a legrégebbi magyar, gyümölcsalapanyagból gyártott üdítőital.



A tulajdonosok nemcsak egy terméket indítottak el a piacon, hanem "visszahoztak egy olyan brandet, amely értéket képvisel, amihez nagyon sokan személyes emlékkekkel kötődnek" - tette hozzá a politikus.

A pénzügyminiszter utalva az Ukrajnában folyó orosz invázióra, elmondta: 1999 óta a legsúlyosabb háború zajlik a szomszédban, de Magyarország alapvető érdeke, hogy kimaradjon ebből a fegyveres konfliktusból, és megőrizze a magyar emberek biztonságát.



Az ország biztonságos menedéket tud és akar nyújtani a harcok elől menekülőknek, akik számíthatnak Magyarországra. Az ország pénzügyi stabilitása erős, felkészült az ukrajnai helyzet miatti világgazdasági kockázatokra" - tette hozzá.



Salacz László, Bács-Kiskun megye 1. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője elmondta: a hosszú távú gazdasági növekedés alapját a magyarországi vállalkozások sikere adja.



A Márka megtalálta azokat a kitörési pontokat, amelyek hozzájárultak a versenyképesség és a fenntarthatóság növeléséhez, és törekszik az innovatív termékek előállítására - tette hozzá.



Pécskövi Tibor, a Márka Üdítőgyártó Kft. ügyvezetője emlékeztetett: a vállalat 2017 októberében kezdte meg a saját gyártást felsőlajosi zöldmezős beruházása révén, amelynek harmadik etapját fejezik most be.



A sajtó számára átadott előzetes közlemény szerint a Márka eddigi legnagyobb beruházását valósítja meg a nagyvállalati beruházási támogatással.



A cég bővíti raktárkapacitását, telepítette harmadik gyártósorát, amellyel tartósítószermentesen, teljes mértékben újrahasznosított palackokba töltik az üdítőt.



A cég gépparkja 180 millió palack üdítő gyártását teszi lehetővé, raktározási területe pedig eléri a 15 ezer négyzetmétert, amelytől további növekedést várnak, mind a belföldi, mind az export értékesítésükben. Piaci részesedésük 2021-ben megközelítette a 9 százalékot, a Bács-Kiskun-megyei gyárban előállított 112 millió üdítővel.



A több mint 80 féle Márka üdítőital palackozása kizárólag ásványvízkútból történik, a legmodernebb technológiával. Termékeik jelenleg 11 ország polcain találhatók meg, például Olaszországban és Litvániában.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a több mint 140 főt foglalkoztató felsőlajosi Márka Üdítőgyártó Kft. értékesítésből származó nettó árbevétele mintegy 5,5 milliárd forint volt a 2019-es üzleti évben, 2020-ban pedig 7,4 milliárd forintot tett ki. A cég árbevételének mintegy 95 százaléka belföldi értékesítésből származik. A vállalat adózott profitja 2019-ben 800 millió forint, 2020-ban pedig 996 millió forint volt.