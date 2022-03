Ukrajnai háború

Francia miniszter: előidézzük az orosz gazdaság összeomlását

Az ukrajnai háború miatt Oroszország ellen bevezetett nyugati szankciók célja az, hogy összeomoljék az orosz gazdaság - jelentette ki kedden Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter.



"A gazdasági és pénzügyi erőviszonyok teljesen az Európai Unió oldalára dőlnek el, amely most fedezi fel, hogy mekkora gazdasági hatalom" - hangsúlyozta a tárcavezető a France Info hírrádióban. Az orosz vagyonok befagyasztása a miniszter szerint csaknem 1000 milliárd dolláros összeget jelent.



"Teljes gazdasági és pénzügyi háborút indítunk Oroszország ellen" - mondta, jelezve azt is, hogy a nyugatiak készek újabb szankciók bevezetésére is.



"Sürgős, hogy megemeljük az (Ukrajna ellen indított) háború költségeit Vlagyimir Putyin (orosz elnök) számára - tudatta hétfő este a francia elnöki hivatal, amely úgy ítélte meg, hogy az eddigi szankciók "nagyobb fájdalmat okoztak Vlagyimir Putyinnak (az orosz elnöknek), mint azt ő előre gondolta".



Bruno Le Maire elismerte, hogy az orosz nép is megérzi majd a szankciók hatásait "a vezetője miatt".



A TotalEnergies és az Engie francia energiaipari óriások kapcsán Le Maire kiemelte: "elvi problémát jelent minden olyan politikai vagy gazdasági személlyel együtt dolgozni, amely közel áll az orosz hatalomhoz".



A TotalEnergies - amelynek a bevételei 3-5 százaléka Oroszországból származik - jelezte, hogy "nem biztosít több tőkét az új oroszországi projektjeihez".



A francia energiaóriás 19,4 százalékos részvényese a Novatek orosz gázipari cégnek és 20 százalékos tulajdonosa a 2017 vége óta működő Jamal-Európa gázvezetéknek. A francia cégcsoport 10 százalékban birtokolja az Arctic LNG 2-t, amelynek első szállítását 2023-ban tervezik.



Közleményében a TotalEnergies "egyetért az Európa által foganatosított szankciók erejével és méretével, bármekkorák is legyenek a következményei". Ez utóbbiak számítása még folyamatban van.



Az energiavállalat jelezte: "elítéli Oroszország katonai agresszióját Ukrajnával szemben, amelynek tragikus következményei vannak az emberekre és fenyegetik Európát", valamint "kifejezte szolidaritását az ukrán néppel, amely elszenvedi a következményeket, és az orosz néppel is, amely szintén kénytelen viselni a következményeket". A TotalEnergies az is jelezte, hogy üzemanyagot biztosít az ukrán vezetésnek, és segíti az ukrán menekülteket Európa-szerte.



Oroszország biztosította 2020-ban a TotalEnergies cseppfolyósított földgáztermelésének 16,6 százalékát.



A Németországban felfüggesztett Északi Áramlat-2 gázvezeték francia partnere, az Engie kapcsán "kicsit másnak" nevezte a helyzetet Bruno Le Maire, miután a francia nagyvállalat hitellé formálta át a részvételét a projektben.