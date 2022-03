Ukrajnai háború

MEKH: Magyarország gázellátása zavartalan

A földgázpiac a piaci környezetnek megfelelően működik, az ország gázellátása jelenleg zavartalan, a határkeresztező vezetékeken mind import, mind export irányban normál üzemnek megfelelően zajlik a gázforgalmazás - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kedden az MTI-vel.



Az ukrajnai konfliktus ellenére mindkét irányban rendben működik az ukrán-magyar határkeresztező vezeték is. A határponton forgalmazott gázmennyiség elsősorban az ukrán piaci igényeknek megfelelően alakul, a határkeresztező pont a magyarországi ellátásban nem játszik jelentős szerepet.



Kiemelték, az orosz fél továbbra is a hosszú távú szerződéseknek megfelelően teljesíti a szállításokat.



Közölték, Magyarország földgázellátása több irányból is biztosított. A magyar nagynyomású földgázrendszer üzemeltető FGSZ Zrt. szakmai tevékenységének köszönhetően minden határkeresztező vezeték teljes kapacitással folyamatosan rendelkezésre áll: így Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud az ország földgázt importálni, illetve oda szállítani.



Felidézték, hogy a 2021. szeptember végén megkötött hosszú távú orosz-magyar gázszerződés értelmében a magyarországi lakosság ellátását biztosító földgázmennyiségek átvétele már nem az Ukrajna felől érkező vezetéken történik, hanem a tavaly október 1-jén üzembe állt kiskundorozsmai (Szerbia) és a mosonmagyaróvári (Ausztria) határkeresztező pontokon.



A közlemény szerint a valaha mért maximális országos földgázfogyasztás (2005. február 9-én) 89,5 millió köbméter/nap volt. Ehhez képest a mostani téli időszakban a legnagyobb földgázfogyasztást 2021. december 22-én mérték, ami elérte a 52,1 millió köbmétert.



A hazai földgázrendszer 211,8 millió köbméter/nap betáplálási kapacitása csaknem négyszerese a csúcsidőszakban mért legnagyobb fogyasztásnak, ezáltal az ellátásbiztonság műszaki háttere megfelelő.



Az import mellett rendben zajlik a magyarországi kitermelés, amely az éves gázigénynek mintegy 20 százalékát biztosítja.



A belföldi felhasználók és különösen a lakosság biztonságos ellátását a tárlókban elhelyezett tartalékok is garantálják. A tárolókban jelenleg 1,59 milliárd ködméter földgáz van, ami 25 százalékos töltöttséget jelent. Ez a fűtési szezon végén - még hideg időjárási körülmények - között is jelentős tartalékot jelent - olvasható az Energiahivatal közleményében.