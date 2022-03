Ukrajnai háború

Uniós biztos: a háború mély hatást gyakorolhat az európai energiarendszerre is

Az ukrajnai háború mély hatást gyakorolhat az európai energiaellátó-rendszerre is - jelentette ki Kadri Simson, az Európai Bizottság energiaügyekért felelős biztosa hétfőn Brüsszelben, ám hozzátette, hogy a telet biztonságosan átvészeli a rendszer.



A biztos, az uniós tagállamok energiaügyi miniszereinek tárgyalást követő sajtótájékoztatón, felhívta a figyelmet: az EU képes lesz felülkerekedni a háború okozta esetleges ellátási zavarok hatásain. Mint mondta, meredeken nőtt az Európába irányuló cseppfolyósított földgáz behozatala, havi 10 milliárd köbméter körül mozog. Hozzátette azonban, hogy idén tél végére 18 százalékos lesz a gáztárolók töltöttsége, szemben a korábbi évek 30 százalékéval.



"Elengedhetetlen, hogy már most megkezdjük a megfelelő szintű gáztárolás tervezését a következő fűtési szezon előtt" - emelte ki. Ennek érdekében a bizottság platformot és kapcsolattartó csoportokat hoz létre az érintett tagállamokkal és cseppfolyósítottgáz-szállítási rendszert üzemeltetőkkel.



Simson tájékoztatott arról is, hogy a miniszterek elfogadták az ukrán villamosenergia-hálózat az európai rendszerrel való összekapcsolásának meggyorsítását célzó bizottsági javaslatot.



"Az ukrán villamosenergia-hálózat szinkronizálása az európai kontinentális hálózattal - Oroszország helyett - már régóta prioritásunk. Ez egy stratégiai kezdeményezés Ukrajna energiafüggetlenségének növelésére" - mondta, hozzátéve, hogy a terv nagy technikai kihívást jelent.