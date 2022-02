Gazdaság

Tovább csökkenhetnek idén az újautó-eladások

Idén további 1-2 százalékos csökkenés várható az újautó-eladások piacán a tavalyi 4,8 százalékos visszaesést követően; a kereskedők a használtautó-piacon is fél százalékos csökkenést várnak a tavalyi rekordszintű forgalom után - közölte a JóAutók.hu február közepén végzett felmérése alapján.



A közleményben jelezték: az új személyautók piacán várt csökkenés oka elsődlegesen az iparágat érintő félvezetőhiány.



A válaszadók 31 százaléka nyilatkozott úgy, hogy idén megszűnik a félvezetőhiány, 48 százalék jövőre várja ezt, miközben 21 százalék bizonytalan a chiphiány felszámolásának időpontjában.



A vállalati és állami flották piaca a megkérdezettek 84 százaléka szerint kedvezőbb növekedési lehetőségek előtt áll, mint a magánszemélyek számára történő értékesítés.



A kereskedők közel háromnegyede azzal számol, hogy a gyári árak 5 százaléknál nagyobb mértékben emelkednek idén.



Az újautó-forgalmazók 26 százaléka válaszolta azt, hogy 2030-ig az eladásoknak a felét a teljesen elektromos hajtású autók teszik ki; 37 százalékuk szerint ugyanakkor erre legalább 2035-ig kell várni.



A használtautó-piacon a kereskedők 33 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a tavalyi forgalmára kedvezőtlen hatással volt a koronavírus-járvány, 27 százalék átlagos forgalmú évről számolt be, ugyanakkor 40 százalék azt közölte, hogy 2021-ben forgalma meghaladta a járvány előtti időszak mértékét.



A kereskedők 70 százaléka érzékelte azt, hogy az új autók hiánya miatt a kereslet egy része a használtautó-piacra tevődött át.



Az idei évre várt fél százalék körüli visszaesés a használtautó piacon a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tavalyi rekordszintű, 819 ezer tulajdonváltást számláló piaci forgalom idén is a 800 ezres szint felett maradhat - emelték ki.



A felmérés szerint a használtautó-piaci forgalom növekedését ösztönzi a múlófélben lévő járvány, az enyhülő vásárlói bizonytalanság és a használtimport további növekedése. Hátráltató tényező lehet ugyanakkor az áremelkedés, valamint az a tény, hogy az újautó-hiány miatt a cégek lassabban cserélik a flottáikat, ezzel csökkentve a használtautó-piacon megjelenő pótlólagos kínálatot.



A kereskedők 54 százaléka szerint a behozott használt személyautók volumene legfeljebb a tavalyi 132 ezres szintet fogja idén is elérni, 21 százalék emelkedésre számít ezen a területen. Ugyanakkor 24 százalék az árfolyam várható alakulásától függően növekedésre és csökkenésre egyaránt lát esélyt - olvasható a közleményben.