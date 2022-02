Gazdaság

Erste Bank: a csalók webkeresős hirdetéssel tévesztik meg a banki ügyfeleket

Új adathalász módszerrel próbálkoznak a csalók, webkeresőben megjelenő hirdetés segítségével tévesztik meg az ügyfeleket, és viszik el őket a hamis banki oldalra, ahol megszerzik az adataikat - hívta fel a figyelmet az Erste Bank csütörtöki közleményében.



A pénzintézet arra kéri ügyfeleit, hogy közvetlenül a bank oldalát keressék fel, annak címét írják a böngészőbe, és mindig járjanak el körültekintően mielőtt azonosító adatokat, jelszót, kódot adnának meg.



Részletezik, hogy akik nem közvetlenül a www.erstebank.hu címet írják be a böngészőbe, hanem a bank nevére, vagy a netbankra keresnek rá, olyan hirdetéssel találkozhatnak az első találatok között, amely nem a pénzintézet weboldalára vagy netbanki megoldására mutat, hanem egy adathalász oldalra. Ez kinézetében hasonlít a bank oldalára, ám nem teljesen ugyanolyan, és ha a gyanútlan ügyfél erre a hirdetésre kattint, akkor a belépési adatait már az adathalászoknak, és nem a banknak adja meg.



Hangsúlyozzák, az Erste Bank minden esetben kettős azonosítást alkalmaz a belépéskor, az ügyfelek értesítést - sms-t, push üzenetet - kapnak a tranzakciók jóváhagyásához. A legnagyobb problémát az okozza, ha az itt kapott egyedi kódot is megadják az adathalászoknak. Érdemes ellenőrizni, hogy a másodlagos azonosításra kapott üzenetben a kóddal milyen műveletre ad az ügyfél jóváhagyást. A belépés helyett sokszor egy mobilbanki regisztrációra érkezik engedélykérés, amely általában el is tér a megszokott üzenettől - a nyelve például lehet magyar helyett angol. Mindig érdemes tehát megnézni a banktól érkező, egyedi kódot tartalmazó üzenet tartalmát, hogy az ügyfél arra a műveletre adjon engedélyt, amit valóban el szeretne végezni.



Az Erste Bank azt ajánlja, ha ügyfelei bármilyen szokatlan jelenséget tapasztalnak, például picit eltér az oldal a korábban megszokottól, nem a megszokott üzenet érkezik a banktól, más műveletre vonatkozik a kód, mint amit elvégezni szeretnének, akkor inkább álljanak meg, kezdjék teljesen elölről a műveletet a www.erstebank.hu címen.



Az adathalászokkal szembeni fellépést a csaló oldalak eltávolítása érdekében az Erste Bank megtette a szükséges lépéseket - közölte a pénzintézet.