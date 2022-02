Gazdaság

Korlátozást vezetett be több benzinkútján a Shell

A Shell Hungary 191 töltőállomásból álló hálózatában a nemzetközi teherforgalom által leginkább használt tíz kúton keddtől tranzakciónként maximum bruttó 50 ezer forint értékű, azaz körülbelül 100 liter vásárlása lehetséges bármely típusú üzemanyagból - közölte a vállalat kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a legfontosabb hazai tranzitútvonalak mellett található tíz állomáson bevezetett intézkedést a megnövekedett igények indokolják.



Mint közölték, az utóbbi hetekben a Shell töltőállomásokon kiugróan megnőtt a kereslet. Az előző év hasonló időszakához képest már januárban erős forgalomnövekedést tapasztaltak a Shell hálózatában, februárban pedig az igények további növekedésére számítanak. Jelentős mennyiségeket vásárolnak a teherfuvarozók, a nagy tételben tankolók már az eddig jellemzően csak a hazai lakosság által használt állomásokra is betérnek. Számottevően megnőtt a külföldi személy- és teherautós vevők száma is.



A Shell Hungary célja a folyamatos üzemanyag-ellátás biztosítása minden egyes kútján, a vállalat arra törekszik, hogy minden ügyfelét gyorsan és kényelmesen ki tudja szolgálni üzemanyaggal - hangsúlyozták.



Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében vezették be a korlátozást a legfontosabb tranzitútvonalak mellett található tíz benzinkútnál. Az intézkedés kizárólag autópálya melletti állomásokat érint. A napon belüli vásárlások száma továbbra sem korlátozott ezeken az állomásokon, csak a kútoszlop által kiadható egyszeri mennyiség. Az intézkedés visszavonásig érvényes.



A Shell közölte: az üzemanyag-kiszállítást is maximális kapacitásra emelték. A vállalat bővítette a kiszállítási időszakot extra műszakokat beiktatva, valamint teljes logisztikai személyállományát és járműparkját készletutánpótlási feladatokra csoportosította.