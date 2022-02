Gazdaság

ITM: Élelmiszerárstop - elvétve akad csak gond az árak csökkentésével

A mintegy 800 helyszíni és online ellenőrzésből alig több mint hatvanszor tártak fel mulasztást a kormányhivatalok szakemberei. A leggyakrabban, harminchétszer az árazással volt probléma, minden második esetben az étolajéval. A múlt héten megszületett az első milliós nagyságrendű bírságról szóló határozat is - tájékoztatott kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A járvány és az elszabadult energiaárak miatt egész Európában jelentősen növekvő élelmiszerárak Magyarországra is begyűrűztek. A kormány február elsejétől a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej legmagasabb árát. A beavatkozás a magyar emberek védelmét szolgálja, a gyermekes családok és az idősek megélhetését a megtakarítások mellett például az szja-visszatérítése és a 13. havi nyugdíj is javítja - emlékeztet az ITM.



Február első három hetében 760 üzletben fordultak meg a fogyasztóvédelem ellenőrei. Tizenhét bolt nem biztosította a megfelelő mennyiséget az érintett élelmiszerekből. Kilenc helyszínen tártak fel hiányosságot a kötelező tájékoztatás kapcsán. Némelyik kereskedelmi egység több szempontból is mulasztott. A tizenöt ellenőrzött webáruház közül mindössze egy vállalkozás nem alkalmazta a hatósági árat. Az összesített kifogásolási arány a megelőző héthez hasonlóan alacsony, 8 százalék alatti szinten alakult.



Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár kifejtette: "fogyasztóvédelmi bírságot eddig tizenegy esetben szabtak ki a kormányhivatalok, összesen 1,6 millió forint összegben. Az első egymilliós tételt egy áruházlánc vidéki üzletének kell megfizetnie, a kristálycukor polccímkén feltüntetett ára 10 forinttal volt magasabb az előírtnál. A három hónapig tartó ellenőrzés-sorozat célja, hogy a ritkaságszámba menő hibák kiszűrésével mindenütt garantáltan a csökkentett árakon vásárolhassanak a magyar emberek" - idézte az államtitkár szavait az ITM közleménye.