KSH: tavaly a kukoricát sújtotta az időjárás, a búza- és az árpatermés rekordokat döntött

Árpából történelmi rekordtermést, búzából minden korábbinál nagyobb hozamot takarítottak be 2021-ben. A nyári hőség az elmúlt három évtized legalacsonyabb kukoricaterméséhez vezetett - összegezte a tavalyi gabonatermés adatait hétfőn kiadott előzetes jelentésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



Tavaly nemcsak a szárazság, hanem a szokatlanul hűvös tavaszi időjárás is megnehezítette a növénytermesztők munkáját.



A kukoricát is beleszámítva jelentősen, mintegy 1,9 millió tonnával (12 százalékkal) csökkent a gabona betakarított mennyisége, amely összesen 13,7 millió tonna volt 2021-ben.



A búza betakarított területe 891 ezer hektárra csökkent az előző évi 937 ezer hektárról, ennek ellenére a megelőző évinél több, 5,3 millió tonna termett belőle. A hektáronkénti 6,0 tonnás átlaghozam minden eddigi rekordot túlszárnyalt, 9,1 százalékkal haladta meg az előző évit, és közel 12 százalékkal 2016-2020 átlagát.



A kukorica betakarított területe ismét 1 millió hektár fölé emelkedett, az előző évinél 6,3 százalékkal nagyobb volt, 1 millió 43 ezer hektár, a 6,3 millió tonna betakarított termés azonban az előző évitől 25, az előző öt év átlagától közel 22 százalékkal elmaradt. A júliusi, közel kéthetes hőhullám és az augusztus-szeptemberi csapadékmentes időszak következtében a 2018 és 2020 közötti, hektáronkénti 8 tonna feletti kukoricahozamtól a múlt évi jelentősen elmaradt. A tavalyi termésátlag 6,0 tonna volt hektáronként, ami az előző évhez viszonyítva 30 százalékkal, 2016-2020 átlagánál pedig 26 százalékkal alacsonyabb - állapította meg a KSH.



Árpából az előző évit alig meghaladó termőterületen 1,699 millió tonna termett 14,5 százalékkal több az előző évinél, a termésátlag hektáronként 6,39 tonna volt, több, mint eddig bármikor.