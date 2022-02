Gazdaság

ITM: élelmiszerárstop - rendben csökkentek az árak, kevés bírságot kellett eddig kiszabni

Február első felében több mint félezer üzletben vizsgálta az élelmiszerárstop betartását a fogyasztóvédelem - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kedden az MTI-vel.



Kiemelték, a tapasztalatok szerint a kereskedők elenyésző számú kivételtől eltekintve csökkentették áraikat, az előírt készletet tartják raktáron.



A kormányhivatali szakemberek mindössze 42 esetben találtak hiányosságot, a hatóság mostanáig összesen 300 ezer forint bírság kiszabásáról döntött. A kormány célja tehát érvényesült, rendben csökkent az árstopban érintett élelmiszerek ára, ez különösen védi a gyermekes családokat és időseket - hangsúlyozta a tárca a közleményében.



Kifejtették, a járvány és az elszabadult energiaárak miatt egész Európában jelentősen növekvő élelmiszerárak Magyarországra is begyűrűztek. A kormány a rezsicsökkentés, a napokban meghosszabbított benzinárstop és a kamatstop mellett újabb beavatkozással javította a magyarok megélhetését. Február elsejétől a tavaly október közepi szinten rögzítette a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell, csirkefarhát és a 2,8 százalékos UHT tehéntej legmagasabb árát. A limitált áraknak köszönhető megtakarítás különösen a gyermekes családok és az idősek védelmét szolgálja.



A február első két hetében lezajlott 512 ellenőrzésből csupán 42 esetében akadtak kifogásolnivalóra a szakemberek. Huszonöt üzlet alkalmazott az előírtnál magasabb árat, tizennégy nem biztosította a megfelelő mennyiséget az érintett élelmiszerekből. Hét helyszínen a kötelező tájékoztatás hiányzott egészen vagy nem felelt meg mindenben a rendelkezéseknek. Némelyik kereskedelmi egység több szempontból is mulasztott. A leggyakrabban az étolaj kapcsán vétettek hibát az üzletek, tizennégyszer annak ára, ötször a mennyisége nem stimmelt - írják a közleményben.



Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár a közleményben kifejtette: minden jel arra mutat, hogy olajozottan ment az átállás, a boltok túlnyomó többsége minden fennakadás nélkül alkalmazkodott az élelmiszerárstophoz. Az ellenőrzéssorozat második hetében már sokkal ritkábban szembesültek problémákkal a kollégák. Az összesített kifogásolási arány az egyébként is alacsony induló szintről kevesebb mint a felére csökkent. Megszülettek az első bírsághatározatok, öt szabálysértés az elmarasztalt kereskedők 300 ezer forintjába került. Egy vidéki üzlet azzal érdemelte ki az eddigi legnagyobb, 100 ezer forintos szankciót, hogy a hatósági ár több mint másfélszeresét kérte az étolajért.