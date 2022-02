Beruházás

Lópihentető állomás épül uniós támogatással Hajdú-Bihar megyében

A Hajdú-Bihar megyei Vámospércsen lópihentető állomás épül uniós támogatással - közölte a beruházó cég az MTI-vel.



A Horse Trans Cargo Kft. 209,28 millió forint támogatást nyert a projektre, amely a szükséges eszközök beszerzését, valamint egy alkalmazott informatikai képzését is magában foglalja. A több mint 298 millió forint összköltségű beruházás a tervek szerint 2023 augusztusában érhet véget - írták.



A Horse Trans Cargo Kft. professzionális lószállítással foglalkozik, ügyfelei lótulajdonosok és szállíttatók. A társaság vállal egyedi fuvarokat és hetente indít autót gyűjtőfuvarozással is.



A cégnek azért van szüksége újabb telephelyre a közlemény szerint, mert a másikat kínai karanténállomássá minősítették át, így ott a Kínából érkezett lovakat lehet pihentetni. Az EU-ból érkező állatok az új állomásra kerülhetnek.



Az előírások alapján lovat egyszerre 24 óránál tovább nem szabad szállítani, majd legalább 9 órát pihentetni kell őket, de jóval hosszabb időre is megszakadhat az utaztatás - indokolták a beruházást.



A cég az MTI kérdésére közölte, hogy hetente általában 5-15 lovat fogadnak. A pihentetés hossza a szállítási szabályok mellett függhet egyebek között a hatósági iratok vagy állatorvosi vizsgálatok elkészültétől vagy a sofőrök kötelező pihenési idejétől is. Előfordul, hogy az eladó állítja meg a szállítást, mert nem kapta meg a ló vételárát. A Hajdú-Bihar megyei állomás legfontosabb útirányai közé Belgium, Bulgária, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Románia, Spanyolország, Törökország tartozik - tették hozzá.



A 2003-ban létrehozott Horse Trans Cargo Kft. 2020-ban 24 alkalmazottat foglalkoztatott a nyilvános beszámoló szerint. A cég ekkor több mint 683 millió forint nettó árbevétellel, és csaknem 123 millió forint adózott eredménnyel zárt.