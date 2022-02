Élelmiszerbiztonság

Nébih: útmutató készült a közbeszerzésen induló közétkeztetők támogatására

Az új szabályozás hozzájárul ahhoz, hogy a közétkeztetésben jó minőségű, hazai élelmiszerekből, alapanyagokból előállított ételek kerüljenek a fogyasztók asztalára. 2022.02.11 21:30 MTI

Átfogó útmutatót készített az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a közétkeztetési ágazat szereplői számára a közbeszerzési előírások eredményes teljesítésének támogatása érdekében, a dokumentum az új hazai szabályozás megfelelő értelmezését és alkalmazását segíti.



A Nébih pénteki közleményében felidézte: a 2020 végén megjelent rendelet előírja, hogy 2022-től legalább 60 százalékban, 2023-tól pedig már legalább 80 százalékban a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekre, valamint a helyi élelmiszertermékekre kell alapozni a közétkeztetést Magyarországon.



Az új szabályozás hozzájárul ahhoz, hogy a közétkeztetésben jó minőségű, hazai élelmiszerekből, alapanyagokból előállított ételek kerüljenek a fogyasztók asztalára, másrészt a hazai élelmiszeripart, előállítókat, termelőket is segíti termékeik biztosabb és kiszámíthatóbb értékesítésében - hangsúlyozta az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal.



A rendelet megjelenése óta folyamatos az egyeztetés a közétkeztetési szektor szereplőivel annak érdekében, hogy minél több hazai vállalkozás tudjon élni az új szabályozás nyújtotta, előnyös lehetőségekkel. Ezt a tendenciát erősíti a most elkészült átfogó útmutató is, amelynek fő célja, hogy segítse a rendelet szerinti ajánlatkérőket és ajánlattevőket a szabályozás megfelelő értelmezésében és alkalmazásában - közölte a Nébih.