Nébih

Gümőkórral fertőzött szarvasmarhatelepet számoltak fel Bács-Kiskun megyében

Gümőkórral fertőzött szarvasmarhatelepet számoltak fel Bács-Kiskun megyében; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) jelenleg a fertőződés eredetét vizsgálja - közölte honlapján a hatóság.



Közleményük szerint egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telepre szállított, majd karanténba helyezett állatok vizsgálatakor több szarvasmarhánál is bebizonyosodott, hogy gümőkórral fertőzöttek.



A Nébih laboratóriumi vizsgálatai a származási telepen, a Bács-Kiskun megyei gazdaságban is megerősítették a betegség jelenlétét, ezért felszámolták az állományt.



Jelenleg a gümőkór-fertőződés eredetét vizsgálják a szakemberek, melynek kulcsa lehet a baktériumtörzsek genetikai beazonosítása és összehasonlítása más, korábban izolált törzsekkel.



A Nébih hangsúlyozza, hogy az Európai Unióban egységes vágóhídi, hatósági állatorvos felügyeleti rendszernek köszönhetően fertőzött állat húsa közfogyasztásra nem kerülhetett.



A hatóság honlapján közölt információk szerint Magyarországon minden szarvasmarhánál évente kötelezően végeznek intradermális gümőkórvizsgálatot. Emellett a Nébih laboratóriuma házi, vadon élő és fogságban tartott emlősállatból származó mintákat is vizsgál a gümőkór kórokozójának kimutatására.



A közleményben megjegyzik: a fertőződés - bizonyos esetszám felett - veszélyeztetheti Magyarország élő szarvasmarha exportjának állategészségügyi megítélését és az ország hivatalos szarvasmarhagümőkór-entességét, ezért minden kitörés gyors intézkedést és alapos vizsgálatot igényel.



Az ország 2021-ben megőrizte a gümőkórtól hivatalosan mentes minősítését, mivel a fertőzött telepek száma a jogszabály által megengedett érték alatt maradt - olvasható a közleményben.