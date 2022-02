Gazdaság

AM: erdők nélkül Magyarország védtelen

A kormány a klímasemlegességi célok elérésében kiemelten fontos eszközként tekint az erdőkre, ennek érdekében indította az országfásítási programot és védi a meglévő erdőállományt. 2022.02.10 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A klímaváltozás negatív hatásai elleni küzdelemben az erdő jelenti a legfontosabb eszközt és lehetőséget, természetességük és ökológiai egyensúlyuk fenntartása a jövő kulcskérdése, alapvető kihívása - közölte az Agrárminisztérium (AM) csütörtökön az MTI-vel.



A tárca összefoglalója szerint a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara és az Erdészeti Tudományos Intézet szervezésében csütörtökön lezajlott Erdészeti Tudományos Konferencián az erdők kezelését támogató tudományos válaszokat, kutatási eredményeket ismerhette meg a hallgatóság. Több mint ezer tudós, kutató és a gyakorlatban dolgozó erdész szakember részvételével zajlott a rendezvény, amely a környezet, a társadalom, a gazdaság alakulásában meghatározó szerepet játszó erdők fenntartható kezelésével foglalkozott.



A konferencia egyik legfontosabb témája a klímaváltozás és az erdők kapcsolata volt. A kormány a klímasemlegességi célok elérésében kiemelten fontos eszközként tekint az erdőkre, ennek érdekében indította az országfásítási programot és védi a meglévő erdőállományt - írták. A hatalmas szakmai érdeklődés is bizonyítja: létezik az a hazai erdészeti, természetvédelmi szaktudás, amely garancia az erdők fenntartható kezelésére - mondta nyitóbeszédében Zambó Péter, az AM erdőkért felelős államtitkára a közlemény szerint.



Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora köszöntőbeszédében kiemelte: szükség van az erdőkkel kapcsolatos felsőoktatás megújítására, amelyet a teljes szakmai közösség - a tudomány és a gyakorlat, a vállalati szféra - összefogásával kell megtenni. Megkezdődött a munka, ez a konferencia fontos állomás ebben a folyamatban, hiszen az egyetemi modellváltás sikerességét is mutatja: az oktatás-kutatás és a gyakorlat közötti szorosabb együttműködés, ebben az elhangzó száz előadás és az ezer résztvevő komoly eredmény - tette hozzá az egyetem rektora.



Somogyi Zoltán, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója leszögezte: a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi célok eléréséhez szükség van a meglévő erdők elnyelési kapacitásának megőrzésére és az erdőterületek jelentős növelésére, egyúttal nagy hangsúlyt fektetve az erdők klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának aktív segítésére is.



Mivel az erdők a klímaváltozás miatt folyamatos nyomás alatt állnak, paradigmaváltás nélkül nem ellensúlyozhatóak a negatív hatások. Az erdők ellenálló- és regenerációs képességének növeléséhez, immunrendszerük erősítéséhez a kulcs a biodiverzitás megőrzése, növelése és ha kell, helyreállítása, proaktív erdővédelmi beavatkozásokkal - hangsúlyozta előadásában Csóka György, a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetének tudományos tanácsadója és Lakatos Ferenc egyetemi tanár, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának Erdőművelési és Erdővédelmi Intézete igazgatója.

A plenáris előadásokat az erdészeti ágazatot átfogó nyolc szekcióülés követte, amelyekben az erdőgazdálkodás, az erdőleltározás és erdőleírás, az erdővédelem, a környezetvédelem és környezeti nevelés, a geomatika, a klímaváltozás, a műszaki, ökonómiai kérdések, az ökológia, a természetvédelem, és végül vadgazdálkodás kérdéseit vitatták meg a résztvevők. Számos előadásban található példát - az új egyetemi működési modellnek megfelelően - a gyakorlat és a tudomány összekapcsolására. Így a Klímaváltozás szekcióban a Soproni Egyetemen folyó fejlesztési munkát mutatták be, amely az erdőállományok változatosságát és kedvező mikroklimatikus viszonyait megőrző és fejlesztő erdőgazdálkodási döntések támogatására szolgál majd, hiszen mivel az érzékeny erdőállományok kiválasztása, stabilitásuk elősegítése kulcskérdés a megváltozott környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodásban - olvasható a közleményben.