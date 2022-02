Ingatlan

Duna House: átlagkeresetből egy egyedülálló a fővárosban panelt, vidéken tégla lakást is vásárolhat

Tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 482 400 forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 320 800 forint volt. 2022.02.10 21:30 MTI

A fővárosban egy panelt, míg vidéken akár tégla lakást is vásárolhat az az egyedülálló, aki nettó 320 800 forintos átlagkeresetéhez igazított hitelt vesz fel ingatlanvásárláshoz - ismertette kalkulációját a Duna House csütörtökön az MTI-vel.



Az ingatlanforgalmazó számításaihoz a Központi Statisztikai Hivatal által nemrég kiadott legfrissebb, magyarországi keresetekről szóló elemzésből indult ki, amely szerint tavaly novemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 482 400 forint, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset pedig 320 800 forint volt.



Ez utóbbi összegből vezették le, hogy 20 évre, 10 éves kamatperiódusú, 5 százalékos kamatfixállással 24,5 millió forint hitelt vehetne fel egy egyedülálló. A 2,5 százalékos zöldhitellel kalkulálva a hitelösszeg elérheti a 30 millió forintot is.



Az elemzők úgy vélték, a két esetben a 20 százalékos önerőt 6,125, illetve 7,5 millió forint jelentené, a kínálatból pedig a 30,6-37,5 millió forint közötti ingatlanok is szóba kerülhetnek lakásvásárláskor.



A Duna House adatai szerint ebből az összegből a főváros pesti, de akár a budai oldalán is lehet egy panelt vásárolni. Vidéken viszont könnyebb a helyzet, hiszen a vásárló az ország keleti és a nyugati részében is beleférhet a keretbe: a panelek ugyanis átlagosan 18,8, a téglalakások pedig 23,9 millió forintért kaphatók.



Hozzátették, hogy két keresőből álló háztartásnál 14,625 millió forintos önerővel számolva már 58,5 millió forint is felvehető az átlagkeresetből. Az összes jövedelem így már 500 ezer forint feletti, amelyre a pénzügyi közvetítők egyedi kamatkedvezményt tudnak elérni a bankoknál.



Ebben az esetben az önerő és a hitel együtt már több mint 73 millió forintos ingatlantértéket eredményez, amiből Budapesten is viszonylag széles körben lehet választani. Új építésű ingatlanhoz ráadásul a zöldhitel és a családi otthonteremtési kedvezmény mellett 5 százalékos áfavisszatérítés is igényelhető, ami tovább bővíti a lehetőségeket - fűzték hozzá.



Emlékeztettek arra, hogy a KSH szerint a pénzügyi, biztosítási szektorban dolgozók kerestek a legjobban, bruttó 745 300 forintot 2021 január-november között. A legalacsonyabb átlagkeresetet, bruttó 264 800 forintot pedig a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén munkát vállalók vitték haza.



Amennyiben optimalizálnák hitelfelvételi lehetőségeiket az egy-egy adott szektorban dolgozó felek, akkor a családok előbbinél 146,5 millió, utóbbiban pedig mindössze 54,625 millió forintos forgalmi értékű lakásban gondolkodhatnának. A legmagasabb és a legalacsonyabb átlagkeresetű szektorok lehetőségei között tehát csaknem 100 millió forintos lehet a különbség - mutat rá a Duna House közleményében.