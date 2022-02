Távközlés

Mintegy 700 helyen cserélhetők korszerűbbre a régi mobilok az NMHH támogatásával

Országszerte közel ötven kereskedő mintegy 700 kereskedelmi pontján nyílik lehetőség az elavult 3G-s mobilkészülékek lecserélésére modern, legalább 4G-képes telefonra. 2022.02.10 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakmai irányításával működő program mindehhez készülékenként 20 ezer forint támogatást nyújt - közölte a hatóság az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint január 31-én zárult a kereskedői regisztráció az NMHH által finanszírozott mobilkészülék-csere támogatási programban. A széleskörű érdeklődés eredményeként az ország minden pontján, csaknem 700 helyszínen vehető igénybe a támogatás február 14-től.



Az első időszakban a használatban lévő 3G-s, májustól pedig már a 2G-képes mobiltelefonok cseréjéhez is 20 ezer forintos támogatást nyújt a hatóság új, minimum 4G-képes készülék vásárlásakor. A kezdeményezés célja, hogy a jelenleg használt, régi készülékek tulajdonosai számára biztosítsák a gyors és kényelmes mobilkommunikáció adta lehetőségek elérését - írták.



A hatóság elsősorban a rászorulóknak kíván segíteni a készülékváltásban, ezért a támogatás maximum 120 ezer forint értékű készülékekre használható fel. A támogatás igénybevételéhez a használt mobiltelefonokat le kell adni a kereskedőknél, akik gondoskodnak azok megsemmisítéséről - hangsúlyozta az NMHH.



Az NMHH támogatási akciójában az országos kereskedelmi láncok, a mobilszolgáltatók és műszaki áruházak mellett számos kisebb, mobiltelefonnal foglalkozó kereskedő is részt vesz. A csatlakozó üzletek végleges listája már elérhető a megvalósításban közreműködő Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség (NFFKÜ) NFFKÜ Mobilcsere Program oldalán, illetve február 14-től térképes, kereshető formában is az NMHH tematikus tájékoztató portálján, a Netrefel.hu-n.



A programot azért kezdeményezte a hírközlési hatóság, mert a piaci várakozások és a mobilszolgáltatók nyilatkozatai szerint 2022 és 2023 első féléve között várható Magyarországon a 3G-technológia kivezetése. A hírközlési hatóság kiemelten fontosnak tartja, hogy a technológiaváltás ne érje felkészületlenül a fogyasztókat, ezért kezdeményezte az 5 milliárd forintos keretösszegű támogatási programot az elavuló mobiltelefonok lecseréléséhez. A támogatásra minden magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki legfeljebb 3G-képes aktív készülékkel rendelkezik - emlékeztetnek a közleményben.



Az NMHH a Netrefel.hu információs oldalán részletesen tájékoztatja az érdeklődőket a program hátteréről, az igénybevétel technikai és adminisztratív feltételeiről, valamint a készülékekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról is.