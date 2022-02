Élelmiszerbiztonság

Az ételízesítők többségénél jelölési hibákat talált a Nébih

A vizsgált 35 ételízesítő több mint kétharmadánál jelölési hibákat talált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), emellett a hatóság már a tesztfolyamat legelején, tavaly júliusban öt, zellert is tartalmazó ételízesítőt kivont a forgalomból, mert a csomagoláson nem jelölték az allergén jelenlétét.



A Nébih keddi összefoglalója szerint a Szupermenta termékteszt során 25 hazai és 10 külföldi előállítású ételízesítőt vizsgáltak.



A hatóság laboratóriumában öt ételízesítőnél kimutatták a zellert, pedig a csomagoláson az allergénre sem összetevőként, sem lehetséges keresztszennyeződésként nem volt utalás. Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal az összes érintett tételt azonnali hatállyal kivonta a forgalomból, azok forgalomba hozatalát megtiltotta, továbbá a fogyasztóktól is visszahívták.



Egy terméknél a helytelen allergén-jelölés mellett a sótartalommal is probléma volt, a laboratóriumi vizsgálat magasabb értéket mutatott ki, mint amit a csomagoláson feltüntettek.



A termékek több mint kétharmadánál, 27 ételízesítőnél egyéb jelölési hibák is akadtak. Gond volt egyebek mellett a zöldségösszetevők feltüntetésével, a származásra, a tápértékre és a szárított zöldségek mennyiségére vonatkozó jelölésekkel.



A hibák miatt hatósági eljárások indultak, és csaknem 2,3 millió forint élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki. A bírság mellett az érintett előállítókat és forgalmazókat a jogsértések megszüntetésére, valamint a jelölési hibák határidőre történő kijavítására is kötelezték.



A Nébih keddi közleményében jelezte azt is: az eljárások lezárása után az érintett három gyártó öt visszahívott terméke a zeller allergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel újra forgalomba kerülhetett.