Gazdaság

A kormány tízmilliárd forintos támogatásával bővül a győri ipari park

A kormány tízmilliárd forintos támogatásával bővül a győri ipari park - tájékoztatta a győri önkormányzat az MTI-t.



A közleményben Dézsi Csaba András (Fidesz-KDNP) polgármester kiemelte, hogy az ipari park gyakorlatilag betelt, bővítése a város gazdasági továbbfejlesztése érdekében fontos.



Hangsúlyozta, hogy a gyors technikai, technológiai átalakulás miatt a jövőben várhatóan csökken a munkalehetőség a jelenleg működő gyárakban, a bővítés azonban lehetővé teszi, hogy "lépést tartsunk a Győrben is sikeresen működő vállalatok átalakulásával, termékeik változásával, korszerűsítésével".



Leszögezte: "ha van munka, akkor a családok anyagi biztonságban élhetnek".



A közleményben a polgármester megköszönte az ipari park bővítésének támogatását Orbán Viktor miniszterelnöknek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, Pintér Sándor belügyminiszternek, valamint Varga Mihály pénzügyminiszternek.



Simon Róbert Balázs, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a bővítéssel a következő időszakban újabb vállalkozások telepedhetnek le az ipari parkban, emellett a már működők terjeszkedésére, átalakulására is lehetőség nyílik.



Hozzátette, hogy a kormány támogatása tovább erősíti Győr pozícióját a magyar gazdaságban.



Kara Ákos, a térség másik fideszes országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb feladat a munkahelyek megőrzése és újak létrehozása.



A cél továbbra is az, hogy Győr és a térség települései folyamatosan fejlődjenek - fűzte hozzá.



A győri ipari park honlapja szerint jelenleg 210 hektáron 13 ország több mint száz vállalata működik Győrben, főként az autó-, a gép-, a textil-, a műanyag-, az építő-, az elektronikai és a villamos ipar, valamint a logisztika és a kereskedelem területén.