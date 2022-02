Gazdaság

ITM: először érkeznek meg az emelt minimálbérek a munkavállalók számláira

Több mint egymillió munkavállalóhoz először érkezik meg a januártól jelentősen emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér is. 2022.02.07 08:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezekben a napokban kapják kézhez a dolgozók az idei első bérüket. Több mint egymillió munkavállalóhoz először érkezik meg a januártól jelentősen emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér is - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).



A kormány azt szeretné, hogy a dolgozók is minél nagyobb mértékben részesüljenek a gazdasági növekedés eredményeiből. Idén januártól így közel ötödével, 200 ezer forintra nőtt a minimálbér, és már 260 ezer forint a szakmunkás bérminimum. A kötelező legkisebb keresetek a 2009-es szintjükhöz képest gyakorlatilag háromszor nagyobbak 2022-ben. Januártól magasabb a minimálbér, mint a Gyurcsány-Bajnai korszakban az átlagbér volt - sorolták.



A béremelés közvetlenül több mint egymillió magyar munkavállalót érint: tavaly minimálbérért mintegy 250 ezren, szakmunkás bérminimumért hozzávetőleg 750 ezren dolgoztak Magyarországon. A bérminimumokkal együtt a magasabb bérkategóriákban is nőnek a fizetések. A reálkeresetek közel kilenc éve töretlenül emelkednek hazánkban, az utóbbi időszakban még a járványhelyzet ellenére is. Egyre jobban megéri tehát dolgozni: a magyar munkavállalók az elmúlt években átlagosan egy-egy havi keresettel többet vihettek haza.



A kormány a kezdetektől világossá tette, hogy a minimálbér emelése nem veszélyeztetheti a hazai kis- és középvállalkozások működőképességét. A magasabb fizetések kigazdálkodásában a kormány a munkát terhelő adók éves szinten 750 milliárd forint összértékű csökkentésével támogatja a magyar cégeket.



Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár elmondta: "a munkaalapú gazdaság és társadalom kiépítésében elért eredmények válságállónak bizonyultak. Ma már többen dolgoznak Magyarországon, mint a rendszerváltás óta bármikor, 2010-hez képest harmadára csökkent a munkanélküliek aránya. A foglalkoztatás bővülése mellett a magasabb bérek is javítják a magyar családok életminőségét. A minimálbérért dolgozók az emelések nyomán éves szinten 260 ezer forinttal többet vihetnek haza. A garantált bérminimumon foglalkoztatottak nettó keresete az egész esztendőre vetítve 327 ezer forinttal nő".



Az államtitkár hozzátette: "további könnyebbséget jelent a megélhetésben a családi adókedvezmény és idén januártól a fiatalok szja-mentessége is. Egy háromgyermekes szülő évi 391 ezer forinttal többel gazdálkodhat, ha minimálbért, és 492 ezer forinttal többel, ha szakmunkás bérminimumot kap. Egy 25 év alatti munkavállaló a kötelező legkisebb keresetekből az emelésnek és az adómentességnek köszönhetően 620-795 ezer forinttal költhet többet saját céljaira. A dolgozó szülők februárban családi adóvisszatérítést is kapnak".