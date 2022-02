Légiközlekedés

Négy légitársaság azonos szabályokat szorgalmaz az európai repülőterekről induló járatokra

Négy légitársaság - az easyJet, a Ryanair, a Jet2 és a Wizz Air - az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetséggel (T&E) közösen azonos szabályokat szorgalmaz az európai repülőterekről induló valamennyi járatra.



A T&E MTI-nek küldött pénteki közleményében felidézte, hogy az Európai Bizottság az "Irány az 55%!" elnevezésű klímavédelmi csomagjában a légi közlekedésre vonatkozó szabályok reformját is javasolja.



A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy a bizottság javaslata csak az Európai Unión belüli járatokat érinti, pedig a kibocsátások több mint 60 százalékáért az EU-n kívülre induló és onnan érkező járatok felelősek.



A négy légitársaság és a T&E közös állásfoglalása szerint ahhoz, hogy a légi közlekedési ágazat 2050-re szén-dioxid-mentessé váljon, elengedhetetlen a feladatok egyenlő elosztása minden szereplő között.



Nem szabad mentességeket adni, be kell vonni az EU-n kívüli célállomásokra irányuló, és onnan érkező járatokat is az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe - írják a közleményben.



Váradi József, a Wizz Air csoport vezérigazgatója hangsúlyozta, függetlenül a végső célállomástól, az intézkedéseknek minden járatra vonatkozniuk kell, hiszen a szén-dioxid-kibocsátás nem áll meg az EU határainál.