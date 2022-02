Gazdaság

KSH: 9,6 százalékkal nőtt az ipari termelés 2021-ben

2021 decemberében az ipari termelés volumene 5,8 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 3,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az elmúlt évben a 9,6 százalékkal nőtt az ipari termelés az előző évi 6,0 százalékos visszaesés után - jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).



A tavaly decemberi növekedés mértékét a magas bázis is befolyásolta, mivel az előző évben éppen decemberben mutatta a legnagyobb növekedési ütemet az ipari termelés.



Novemberéhez képest 0,1 százalékkal csökkent a szezonálisan és munkanappal kiigazított ipari kibocsátás az előző havi 3,0 százalékos emelkedés után. Az előző hónaphoz mérve a tavalyi első félévben háromszor, a másodikban csak két hónapban nőtt az ipari termelés.



A feldolgozóipari alágak közül csak a legnagyobb súlyú járműgyártásban csökkent a termelés - már hatodik hónapja -, mert a globális félvezetőhiány miatt a gyárak kisebb kapacitással, illetve egyműszakos munkarendben dolgoztak. Novemberben 15,1 százalékkal maradt el a járműipar termelése az egy évvel korábbitól, az év első tizenegy hónapjában 0,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2020-ban a járműipar termelése 11,1 százalékkal esett vissza az előző évitől, amikor 10,3 százalékos volt a termelés növekedése.



A számítógépek, elektronikai és optikai termékek gyártása öt hónap csökkenés után decemberben számottevően nőtt. Novemberben 2,1 százalékos volt az éves összevetésű visszaesés, ugyanakkor az első félév teljesítményének köszönhetően a múlt év első tizenegy hónapjában 5,2 százalékkal nőtt a termelés, miután 2020-ban 1,1 százalékkal nagyobb volt az ágazat kibocsátása az előző évinél.



A KSH első becslése az élelmiszer, ital és dohánytermékek gyártásának is jelentős decemberi növekedéséről számol be, amivel folytatódhatott az előző négy hónapban regisztrált kétszámjegyű növekedés. A múlt év első tizenegy hónapjában 8,2 százalékkal nőtt az élelmiszeripar termelése, míg 2020-ban 0,6 százalékkal növelte kibocsátását.



A tavaly decemberi és egész éves ipari termelés részletes adatait jövő pénteken, február 11-én, közli a KSH.