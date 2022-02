Fogyasztóvédelem

ITM: bizonyíthatóan zöld úton jár a zöld termékek zöme

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére 2021-ben új elemmel bővítette vizsgálati palettáját a fogyasztóvédelmi hatóság. Három önálló ellenőrzésben - általánosságban és kétféle kozmetikumra célzottan - is megnézték, hogy a "natúr", "bio" vagy "vegán" megjelöléssel kínált termékek zöld tulajdonságai dokumentumokkal igazolhatók-e. A samponok, balzsamok, hajkondicionálók és hajfestékek őszi áttekintése a korábbiakhoz hasonló eredményt hozott: több mint nyolcvan készítményből mindössze hármat tűntettek fel rossz színben - ismertette pénteki közleményében a minisztérium.



Egyre több a környezettudatos, egészséges életvitelre törekvő vásárló, egyre többen keresik a kizárólag természetes vagy újrahasznosított alapanyagokból készülő termékeket. Így a gyártók és forgalmazók számára is mind inkább kifizetődő lehet, ha kínálatukat bio, natúr vagy organikus árukkal gazdagítják. Egy korábbi uniós felmérés szerint a zöld állítások 42 százaléka volt túlzó, hamis vagy megtévesztő. A magyar fogyasztóvédelem tavaly óta fokozottan ellenőrzi, hogy a nem élelmiszer termékek csomagolásán joggal szerepelnek-e a természetes összetevőkre, környezetkímélő előállításra hivatkozó tájékoztatások - tájékoztatott az ITM.



Emlékeztetnek arra, hogy az elsőként elvégzett tavaly május-júniusi ellenőrzés tapasztalatai azt mutatták, hogy a hazai vállalkozások az arckrémek esetében tisztességesen járnak el. Közel nyolcvanféle kozmetikumból mindössze egy gyártója nem tudta hitelt érdemlően igazolni, hogy terméke tényleg zöld.



2021 októberében kezdődött meg a drogéria- vagy áruházláncokban, gyógynövény-szaküzletekben, bioboltokban és webshopokban bio, natúr vagy vegán jelöléssel kapható hajápolók hasonló vizsgálata. A fogyasztóvédelmi szakemberek bekérték a minősítő tanúsítványt vagy egyéb igazoló dokumentumot, végigböngészték a tanúsítók honlapjain közzétett információkat. A 82 hajápoló készítmény közül mostanáig 78 esetében mutatták be az állításokat igazoló tanúsítványokat, egy kozmetikumnál ez még folyamatban van. Csupán három terméknél nem tudták dokumentumokkal alátámasztani, hogy az összetevők biogazdálkodásból származnának, vagy túlnyomórészt természetesek lennének. Mindhárom érintett vállalkozással szemben a fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárás. A vizsgált hajápoló termékek tételes listája a Fogyasztóvédelmi portálon olvasható.



Az ITM hangsúlyozza: fontos tanulság, hogy a gyártók többsége jogszabályi kötelezés nélkül is él az önkéntes minősítés lehetőségével. A vásárlói döntéseket megkönnyítő tapasztalat, hogy egyetlen példa sem akadt a tanúsító szervezetek nevével, logójával való visszaélésre.

Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár elmondta: "elenyésző arányban tudtunk tehát csak fogást találni a biokozmetikumokon. Közel 160 vizsgált árucikkből mindössze négyre bizonyítottuk rá, hogy ok nélkül büszkélkedik környezetkímélő, fenntartható tulajdonságokkal. A szélesebb termékkörre kiterjedő vizsgálatban pedig hat hagyományos üzlet és ugyanennyi webshop adott okot az elmarasztalásra. A vállalkozások egyebek mellett bevásárlótáska, papírtörlő, kukászsák, felmosószer, öblítő, kábelharisnya esetében használták jogszerűtlenül, megalapozatlanul, következetlenül a bio, organikus vagy újrahasznosított jelzőket, megjelöléseket. A zöld állítások vizsgálatát a tavalyi évtől beépítettük a fogyasztóvédelem állandó feladatai közé. Idén májusban rugaszkodunk neki újra a többi között a háztartási-vegyipari cikkek tematikus ellenőrzésének" - mondta az államtitkár.