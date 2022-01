Téli sport

A Mabisz a síelőket arra figyelmezteti, hogy kössenek biztosítást

A síelők körében nagyjából minden második határátlépéshez társítható utasbiztosítás kötése, de sokan, főleg az "egynapos" kiruccanók megfeledkeznek a kockázatokról - erre hívta fel a figyelmet a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében.



Kiemelték: Magyarországon a becslések szerint csaknem 600 ezren síelnek, jelentős részük ezekben a hetekben, hónapokban a környező országok, valamint Európa más sípályáira is ellátogat.



Baleset esetén a külföldi szolgáltatók az ellátott emberen hajtják be az igénybe vett orvosi ellátás költségeit, ha a biztosítás nem nyújt arra fedezetet - hangsúlyozták.



Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában csak olyan szolgáltatóknál lehet igénybe venni az egészségügyi ellátást, amelyek állami tulajdonúak vagy az állammal szerződésben állnak - mutattak rá.



Egy Franciaországban nyílt combcsonttörést szenvedett ember helikopteres mentése, eddigi műtétjei, mentőautós hazaszállítása előreláthatólag 2,5-3 millió forintba fog kerülni, egy vesesérülésekkel járó ausztriai esés klinikai ellátása és az intenzíven történő lábadozás, valamint a mentős hazaszállítás megszervezése szintén 2-3 millió forintra rúg majd - ismertették. De egy "egyszerűbb", franciaországi csuklótörés ellátása, valamint a síbérlet fel nem használt részének a térítése is 450 euróba (135 ezer forintba) került az egyik biztosítónak - fűzték hozzá.



A Mabisz szerint érdemes végiggondolni, hogy mire szeretne valaki fedezetet biztosítani: például tartalmazza-e biztosítás az esetleges karantén, a felmerülő pluszkiadások, a repülőjegy átfoglalásának költségeit, van-e benne útlemondási elem és az mire terjed ki.



Felhívták a figyelmet arra, hogy az olasz síterepeken január 1-jével bevezették a síelők számára kötelező felelősségbiztosítást; az e nélkül síelőket 100-150 eurós bírsággal büntethetik.