Szijjártó: a tavalyi rekordév után az idei is rendkívül sikeres lehet gazdaságilag

A tárcavezető a nyomtatott áramkörök gyártásával foglalkozó belga tulajdonosi hátterű Eurocircuits Kft. technológiafejlesztési beruházásának bejelentésén vett részt Felsőtárkányban. 2022.01.27

A magyarországi vállalatok beruházásai lehetővé teszik, hogy a tavalyi rekordév után az idei esztendő is sikeres legyen gazdaságilag, ehhez a kormány által bejelentett adócsökkentések biztosítják az alapot - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a nyomtatott áramkörök gyártásával foglalkozó belga tulajdonosi hátterű Eurocircuits Kft. technológiafejlesztési beruházásának bejelentésén vett részt Felsőtárkányban.



A 690 millió forint értékű projekthez az állam 282 millió forinttal járul hozzá a versenyképesség növelésére irányuló támogatási program keretében, s ennek nyomán 250 munkahely válik biztossá.



Beszédében Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a koronavírus-járvány világszerte komoly gazdasági válságot okozott, amelyben "még a leggazdagabb országok is részben vagy egészében térdre kényszerültek". Kiemelte, hogy az erőviszonyok minden iparágban teljesen átalakultak, felborult a kereslet és a kínálat dinamikája.



"Új világgazdasági korszakba lépünk át, amely rendkívül éles versennyel kezdődik a kapacitások újraelosztásáért. Ez azonban nemcsak válság, hanem lehetőség is azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy a kanyarban előzzenek a helyreálló, átalakuló kereslet kiszolgálása érdekében" - fogalmazott.



A miniszter hangsúlyozta, hogy válságos időszakban állami támogatásokra van szükség a cégek fejlesztéseihez, s a kormány intézkedései nyomán 2021-ben csúcsot is döntöttek a beruházások hazánkban. Ez pedig szerinte lehetővé teszi, hogy a tavalyi rekordév után az idei is sikeres legyen gazdaságilag.



"Ezt a sikert alapozzák meg azok az adócsökkentések, amelyekkel az idei esztendő indult" - húzta alá.



Szijjártó Péter rámutatott, hogy az elektronikai szektorban is megszületett az igény a beszállítói láncok lerövidítésére. Tájékoztatása szerint a Magyarországon mintegy 144 ezer embernek munkát adó ágazat teljesítménye tavaly 21 százalékos növekedést ért el, és megközelítette a 8000 milliárd forintot.



Elmondta, hogy a belga vállalatok magyarországi beruházásainak összege megközelíti a kétmilliárd eurót, miközben a két ország közötti kereskedelmi forgalom 2021 végére meghaladta az ötmilliárd eurót.



Kifejtette: Heves megyében jelenleg 48 beruházás zajlik 40 milliárd forint értékben, amelyekhez a kormány 14 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 13 600 munkahely megőrzését.



Az Eurocircuits évente több mint 100 ezer megrendelést teljesít közel 20 ezer felhasználónak. A magyar leányvállalat az egyedi, kisszériás megrendelések szegmenségben a világ tíz legnagyobb szereplője közé tartozik, termékeinek mintegy 89 százalékát külföldön értékesítik.