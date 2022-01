Gazdaság

Tavaly stagnált a pezsgőfogyasztás

A hazai pezsgőfogyasztás a koronavírus-járvány miatt 2020-ban 9 százalékos csökkenést mutatott az előző évhez képest, viszont az előzetes adatok alapján 2021-ben már nem esett tovább a fogyasztás - írta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) éves elemzésében.



Az MTI-nek küldött szerdai közlemény szerint ez a mennyiség nagyjából 1,2 liter egy főre jutó éves fogyasztást jelent, a fajlagos érték magában foglalja a pezsgőkön kívül a habzó, gyöngyöző és a csendes borokat is. Az utóbbi években a fogyasztói igények a minőségi pezsgők irányába mozdultak el, így nemcsak a tradicionális pezsgőmárkák magasabb árkategóriájú termékeiben, hanem a piacvezető olasz és német pezsgők keresletében is volt növekedés.



Az agrárkamara kiemelte: Magyarországon a fogyasztás többsége továbbra is az év végi ünnepi időszakra koncentrálódik, a pezsgők közel 60 százaléka a szilveszteri ünnepi időszak alatt fogy. A Magyarországon előállított pezsgők jelentős részét, a termelés háromnegyedét a belföldi piacon értékesítik a gyártók. A magyar pezsgő kivitele eléggé ingadozó, mennyisége az utóbbi öt év átlagában 50 ezer hektoliter, értékben 8 millió euró körül alakult. A legfontosabb célországok között van Románia, valamint a balti és a skandináv országok. Az import mértéke az elmúlt 5 évben 10-20 ezer hektoliter volt a kamara adatai szerint.



Jelenleg Magyarországon közel 60 vállalkozás rendelkezik pezsgő-előállítási engedéllyel.



Arra is kitértek, hogy nem minden szénsavas bor számít pezsgőnek. A pezsgőkön belül is létezik több kategória, a három legelterjedtebb: a tradicionális eljárással készült, a Méthode transvasée és a tankpezsgők. Szénsavtartalmuk minden esetben egy másodlagos erjesztés során, az élesztők közreműködésével, természetes úton képződik. Ezzel szemben a habzó borok és a gyöngyöző borok esetén mesterséges úton történik meg a szénsav elnyeletése. A két legelterjedtebb, pezsgőalapanyag-szőlőfajta a chardonnay és a pinot noir.



A koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés a pezsgő globális fogyasztására is hatással volt, az európai export 6 százalékkal, a Champagne borvidék pezsgőinek fogyasztása pedig 20 százalékkal esett vissza. A legnagyobb meglepetésre 2021-ben 38 százalékkal nőtt a francia Champagne-ok fogyasztása, amivel rekordot könyvelhettek el. Jelenleg a világ vezető pezsgőgyártó országa Olaszország, amelyet Franciaország, Németország és Spanyolország követ.