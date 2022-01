Gazdaság

Mavir: az áramtermelésben és a fogyasztásban is dőltek meg rekordok tavaly

Megdőlt a bruttó rendszerterhelés, valamint az éves bruttó áramfogyasztás csúcsa tavaly, és a napenergia-termelés is meghaladta a korábbi rekordokat - derül ki a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. honlapján szerdán közzétett összefoglalóból.



Az adatok szerint tavaly december 9-én megdőlt az áramfogyasztási rekord Magyarországon, a bruttó rendszerterhelés negyedórás átlag értéke elérte a 7361 megawattot (MW). Ez jelentősen meghaladta a 2020-ban mért 7095 MW-os maximumot, valamint a 2019-ben regisztrált 7105 MW-os korábbi történelmi rekord csúcsértéket is.



A 2021-es rekord fogyasztás 0,8 Celsius-fokos napi átlaghőmérséklet mellett, tehát nem különösebben hideg napon következett be. A Mavir szerint az emelkedés egyértelmű oka, hogy nőtt az ipari, a háztartási, valamint kisebb üzleti fogyasztók száma és fogyasztása. A rendszerirányító hozzátette azt is, hogy télen a viszonylag enyhe időjárás ellenére a díszkivilágítások, nyáron pedig a légkondicionáló berendezések többletfogyasztása okozhat kiugróan magas értékeket.



A Mavir által regisztrált előzetes adatok szerint a tavalyi teljes bruttó villamosenergia-felhasználás 46,9 terawattóra (TWh) volt, csaknem 4 százalékkal több a 2020-as értéknél. A 2021-es fogyasztás szintén abszolút történelmi rekord, annak ellenére, hogy nem tartalmazza a háztartási méretű kiserőművek, jellemzően napelemek termelését.



A fogyasztói igények kielégítése ezúttal sem volt lehetséges import energia nélkül, aminek részaránya 27,18 százalék volt, mintegy 1,31 bázisponttal magasabb, mint az előző évben - jelezte a Mavir.



A magyar villamosenergia rendszerhez 50 MW-nál nagyobb termelő egység nem csatlakozott tavaly, a rendszer beépített teljesítőképessége december 31-én mégis elérte a 10 313 MW-os értéket. Ez mintegy 404 MW növekedést jelentett 2020. év végéhez képest. Ekkora mértékű (elméleti) beépített teljesítőképessége még nem volt a hazai villamosenergia rendszernek - hívta fel a figyelmet a rendszerirányító.



Mint írták, ez a változás elsősorban a rendszerhez csatlakozó új fotovoltaikus termelőknek köszönhető.



Az 50 kW és azt meghaladó, ipari méretű napenergia-termelők beépített kapacitása az év végére csaknem elérte az 1824 MW-ot. Az 50 kW alatti termelők beépített teljesítőképességével együtt a napelemes kapacitás a 2020. év végi 2125 MW-ról tavaly december 31-ig 2851 MW-ra nőtt az előzetes adatok alapján. Ez meghaladja a paksi atomerőmű kapacitását.



A napenergia-termelés 1485 MW-os hazai történelmi csúcsát tavaly május 9-én regisztrálták.