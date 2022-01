Gazdaság

Matolcsy György: az infláció legyőzése a legfontosabb

2022.01.17 18:52 MTI

Az infláció a jegybankok legnagyobb ellensége, annak legyőzése a legfontosabb lépés a fenntarthatóság felé a pénz területén - írta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a magyarnemzet.hu-n hétfőn megjelent írásában.



Megjegyezte: minél előbb képes megnyerni egy jegybank az infláció elleni küzdelmet, annál jobban képes élni a pénzteremtés eszközeivel.



A magyarországi infláció 80 százalékban importált, ezért csak együtt lehetnek győztesek a világ jegybankjai - véli Matolcsy György. Úgy fogalmazott, hogy az infláció elleni küzdelem "az új korszakba való belépés kulcsa".



"Korunk a nagy technológiai áttörések korszaka, amelyek innovációkat hoznak a modern élet minden területén, így a pénzügyekben is. Ebből a jegybankok sem maradnak ki, sőt motorként gyorsítják majd az átállást a pénz jövőjére és a jövő pénzére. A 2020-as évek egyik meghatározó karakterjegye lesz a jegybanki működés innovációja" - írta.



Matolcsy György felidézte, hogy Európában a magyar jegybank kapott először fenntarthatósági, zöld mandátumot, de ez szerinte a jelen évtizedben általánossá válik. A jegybanki általános QE (mennyiségi lazítási) programok helyére célzott hiteleszközök lépnek.



Az MNB vezetője megemlítette: a világ jegybankjai még csak kísérleteznek a jegybanki digitális pénzzel, az évtized során azonban minden jegybank alkalmaz majd valamilyen digitális jegybanki pénzt.



Várhatóan folytatódik a kriptovaluták reneszánsza, e téren azonban "még forr a világ", lesznek új győztesek és korábbi sikeresek is megbukhatnak - jegyezte meg.



A jegybankelnök végül arról is írt, hogy a digitális jegybanki pénzek belépése kiélezi a vitát a pénzügyi rendszer jövőjéről. "A magyar jegybank egy szövetségi kapcsolatban hisz a parlament, a kormány, a jegybank és a pénzügyi szektor szereplői között".



A mai kétszintű bankrendszert Matolcsy György szerint nem az egyszintű pénzügyi rendszer felé érdemes elmozdítani, hanem pont fordítva, a maihoz képest többfajta, de koncentráltabb, ezért erősebb pénzügyi rendszer felé. Ez egy fúziós és platformokon alapuló, jellegében 3.0-ás pénzügyi rendszert hozhat az évtized végére Magyarországon - szögezte le a jegybankelnök.