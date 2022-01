Gazdaság

Turisztikai ügynökség: minden idők legjobb nyarát zárta a hazai turizmus

Kihívásokkal teli év volt a 2021-es, az év felében szinte zárva volt az ország, éppen ezért hatalmas teljesítmény. 2022.01.15 00:30 MTI

Minden idők legjobb nyarát zárta a hazai turizmus - mondta Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese a szervezet közösségi oldalára feltöltött videójában pénteken, hozzátéve: ősszel vidéken már a járvány előtti forgalom is visszaépült. Az év egészét nézve közel 10 millió vendég csaknem 29 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, ami 20, illetve 25 százalékos növekedés 2020-hoz képest.



Elmondta, kihívásokkal teli év volt a 2021-es, az év felében szinte zárva volt az ország, éppen ezért hatalmas teljesítmény, hogy minden idők legjobb nyarát zárta a hazai turizmus.



Közölte azt is, hogy folytatják a turizmus újbóli húzóágazattá tételét az idén, és a tavalyi eredményes évet követően kiemelt figyelmet kap a hivatásturizmus, a vendéglátás, a vallásturizmus és az egészségturizmus fejlesztése.



Ismertette: a szálláshelyek bevétele tavaly 22,5 százalékos emelkedéssel meghaladta a 360 milliárd forintot, a vendéglátásból származó bevételek pedig 36 százalékkal nőttek, több, mint 970 milliárd forintra, SZÉP-kártyával több mint 55 százalékkal költöttek többet tavaly, mint az azt megelőző évben.



Kitért arra, hogy a tavalyi a tervezés éve is volt, újragondolták a stratégiát, a turizmus törvény módosításával pedig több fontos változás lépett életbe. Elindult a szálláshelyek egységes osztályba sorolása, amely átlátható és fogyasztóbarát kínálatot teremt a piacon. Megkezdődött a vendéglátóhelyek és a turisztikai attrakciók csatlakozása a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (Ntak), így 2021 júliustól Magyarország legátfogóbb, valós idejű, big data állománya segíti az adatvezérelt döntéseket.



Elmondta, hogy 2022-ben a fürdők korszerűsítését a tervek szerint jelentős pályázati forrás segíti majd. Az ágazatirányításban új, térségeken alapuló modell épül fel, és kiemelten kezelik a munkaerő minőségének javítását, az oktatást, és a karrierút-formálást. Tovább dolgoznak a tervek megvalósításán annak érdekében, hogy a turizmus újra a magyar gazdaság húzóágazata legyen - mondta Könnyid László.