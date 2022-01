Közlekedés

Megszületett a BKV 2022-es bérmegállapodása

A BKV közleménye szerint a 2022-es végleges bérmegállapodás az igazgatóság jóváhagyásával lép majd életbe.



A megállapodás az átlagos 15 százalékos mértékű alapbérfejlesztésen kívül - amely január 1-től érvényes - azt is tartalmazza, hogy a BKV-nál eltöltött idő elismeréseképpen 2021-ben bevezetett "Budapest-pótlék" mértéke szintén 15 százalékkal emelkedik.



Ugyancsak 15 százalékkal nő a diplomás munkakörben foglalkoztatottak bérminimuma és a jutalomalap is 15 százalékkal, 195 ezer forintra emelkedik.



A megállapodás szerint a munkavállalók 2022-ben is jogosultak az év végi egyösszegű juttatásra, amelynek összege 20 ezer forintra emelkedik, az adójogszabályok által biztosított mérték szerint - olvasható a BKV közleményében.