Gazdaság

Magyar Posta: három év alatt mintegy hatszorosára nőtt a mobilappos csekkbefizetések száma

Az elmúlt három évben a mobilapplikációkon keresztül befizetett csekkek volumene mintegy hatszorosára nőtt - közölte a Magyar Posta pénteken az MTI-vel.



Kifejtették, az elmúlt egy évben mintegy 40 százalékkal nőtt az iCsekk alkalmazás és a partneri appokba beépülő, postai csekkbefizetések összesített forgalma, így már megközelítőleg 110 milliárd forint értékben történt ilyen tranzakció, a körülbelül 11 millió darab befizetés eredményeként.



Hangsúlyozták, az iCsekkel egy alkalmazáson belül ki lehet fizetni a papír alapú csekkeket, a dijnet.hu-ról átirányított elektronikus számlákat, vagy indítható mobilegyenleg feltöltés.



Az iCsekk applikáció népszerűségének növekedése a Díjnet ügyfeleinek körében is érzékelhető, 2021-ben 24 százalékkal több e-számlát fizettek ki elektronikusan ezen keresztül, mint 2020-ban - közölte a Magyar Posta.



Rámutattak arra is, hogy a mobilappos használat növekedésével párhuzamosan csökken az igény a 2015-től telepített gyors csekkbefizetést biztosító csekkautomaták iránt. Különösen az élelmiszerüzleteken belül működő készülékek kihasználtsága alacsony, ezért januárban a posta csökkenti ezen helyeken a csekkautomatáinak számát. Ugyanakkor ezen készülékek továbbra is üzemelnek kormányablakokban, postákon, illetve nagyobb bevásárlóközpontokban bankkártyás és készpénzes befizetéssel - tájékoztatott a Magyar Posta.