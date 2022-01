Gazdaság

Varga Mihály: Magyarország mindhárom hitelminősítőnél befektetésre ajánlott

Magyarország úgy zárta a tavalyi évet, hogy mindhárom nagy hitelminősítő befektetésre ajánlott kategóriába sorolta, tehát a befektetők a válság ellenére is bíznak a magyar gazdaságban - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a legújabb Facebook-bejegyzésében hétfőn.



A pénzügyminiszter szerint ezt a bizalmat erősíti néhány tényező az elmúlt hónapból, ezek között kiemelte: Magyarország 430 millió dollárnyi adósságot törlesztett elő, ezzel 10 milliárd forintos megtakarítást ért el, és jelentősen javította az államadósság futamidejét.



Ide sorolta azt is, hogy Magyarország 1300 milliárd forint értékben cserélt rövid futamidejű államkötvényt hosszú, 8 és 20 év közötti kötvényre, ezzel tovább nőtt az adósságfinanszírozás biztonsága. Magyarország a világon elsőként Zöld Pandakötvényt bocsátott ki a kínai kötvénypiacon. A közel kétszeres kereslet azt mutatja, hogy a kínai befektetők jó eredményeket várnak a magyar gazdaságtól - húzta alá.



A következő ilyen bizalmat erősítő tényező a tárcavezető szerint, hogy a kormány 350 milliárd forinttal emelte az ország pénzügyi tartalékait decemberben, így Magyarország felkészültebb lehet a világgazdasági kockázatokkal szemben.



Kiemelte azt is, hogy az átütemezhető beruházásokkal a kormány 755 milliárd forint megtakarítást ér el az idei évi költségvetésben, így a GDP-arányos hiánycélt 5,9 százalékról 4,9 százalékra javítja és tovább csökkenti az államadósság-rátát. Emellett a családi adóvisszatérítéshez, a 13. havi nyugdíjhoz, a 25 év alattiak adómentességéhez és a béremelésekhez szükséges források is rendelkezésre állnak.



Varga Mihály összegzése szerint erőteljes növekedést, javuló egyensúlyi mutatókat várnak a következő időszakban, és a munkát folytatják.