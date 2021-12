Élelmiszerbiztonság

Több mint 40 tonna lejárt élelmiszert vont ki a forgalomból a Nébih - videó

Több mint 40 tonna lejárt élelmiszert vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy Pest megyei telephelyen, miután egy vállalkozás több raktárát is ellenőrizte.



A hivatal szerdai tájékoztatása szerint a termékek között 5-6 éve lejárt élelmiszerek is akadtak.



A törökbálinti székhelyű Everest Top Trading 2014 Kft. több napon át tartó ellenőrzése során 419 tétel, összesen 40 531 kilogramm, forgalmazásra szánt, lejárt fogyaszthatósági és minőségmegőrzési idejű élelmiszert találtak az ellenőrök. A termékek között volt például 2015-ben lejárt kakaó, 2016-os minőségmegőrzési idejű cukorka, tortabevonó, süteménymáz, húsleveskocka, 2017-ben lejárt sütőpor, tortadara, de előfordultak több hónapja lejárt fogyaszthatósági idejű állati eredetű élelmiszerek is.



Az eljárás során a hatósági ellenőrök a jogsértő termékek forgalomba hozatalát azonnali hatállyal megtiltották, elrendelték azok forgalomból való kivonását, valamint hatósági zár alá helyezését. Az eljárás és a bírság megállapítása folyamatban van - közölte a Nébih.