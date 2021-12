Gazdaság

Több ezer ember munkanélkülivé válhat a minimálbéremelés miatt

Akár 5-7 ezer dolgozó állásának megszűnését eredményezheti januártól a 200 ezer forintos minimálbéremelés. 2021.12.27 14:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kis- és középvállalkozások (kkv) 3 százaléka elbocsátásokat tervez a kötelező bérfejlesztések miatt, egy vállalkozás pedig átlagosan 5 főt küldene el a GKI Zrt. kutatása szerint, amely 1044, négy fősnél nagyobb kkv válaszain alapul. Azonban ennél is nagyobb lehet az elbocsátások száma - írja a Népszava.



"Az energiaköltségek, a nyers- és alapanyagárak gyors emelkedése szintén sújtja őket. A vevők ugyanakkor meglehetősen árérzékenyek, így kétséges, mekkora költségnövekedést képesek elfogadtatni velük a cégek. Ha az áremelési szándékok sikertelenek lesznek, akkor nagyobb arányú csőd vagy elbocsátási hullám is bekövetkezhet a kkv-k körében" - vélik a GKI kutatói.



A vállalkozások 3-4 százaléka csökkentené inkább a munkaidőt, átsorolna egyes dolgozókat más munkakörbe, vagy visszavágnák a cafeteria-juttatásokat is. Ezeket a lépéseket a vállalkozások 6-7 százaléka tervezi.



A lap szerint nyolcból egy dolgozó még mindig minimálbért kap papíron, a legalább 4 főt foglalkoztató kkv-knál 200-250 ezren dolgozhatnak ilyenek.